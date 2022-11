"Crear este grupo en Córdoba puede resultar algo atrevido"

Si realmente existe algo parecido a una escena alternativa en esta ciudad, el dúo de rock Ramen! lidera cualquier sonido que pueda entrar en dicha clasificación. Rasgueos furiosos sobre ritmos frenéticos y letras en inglés todo fusionado, junto a una técnica impecable, con frescura atemporal.

La base es la insolencia. Hace falta valentía para subirse al escenario a defender una propuesta, más aun cuando el objetivo no es agradar sino zarandear al público para recordarle que la música hecha con alma sigue importando más allá de cualquier imposición estética o social contemporánea.

Carlos León, visto como un monstruo a la guitarra por quienes se pelean por incluirlo en sus proyectos musicales, se unió a la batería pasional del director y guionista Youh Gutiérrez durante las jam sessions del Jazz Café. Juntos formaron Afrosutra y, años más tarde, el dúo que llenó salas locales con el EP Hot And Spicy Meal For Ladies vuelve con más potencia en un nuevo disco: El F***ing EP.

¿Qué habéis aprendido después de tres años con este proyecto?

Youh: me quedo con lo que me dijo un colega hace tiempo, o me pagan o no voy a ningún lado.

Carlos: yo no he aprendido nada, creo que todavía estoy en desarrollo. Más bien hemos desaprendido.

Os ha debido traer muchas alegrías a todos los niveles

Carlos: bueno, claro. A mí este grupo me da mucha satisfacción porque es todo lo contrario a lo que hemos estado acostumbrados, a nuestros otros grupos más profesionales, por así decirlo. Este tiene ese punto más punkie que te hace liberarte.

¿Esa liberación es lo que buscabais desde el principio?

Youh: ese era el concepto. Por eso empezó todo. Fuimos a un concierto al que nos habían invitado y era un grupo de versiones rock indie en el que todo resultaba muy impostado, hasta la batería era de estas portátiles, tipo de plástico, como la que usan las bandas en los cruceros. Nos dijimos pero ¿Esto por qué?, ¿Qué está pasando?.

Carlos: nos vinimos arriba en esa conversación y empezamos a hablar de crear lo que hoy es Ramen!. Incluso alguna gente del público nos mandó callar porque estábamos hablando súper alto. Esto nace de esa intención de luchar contra lo encorsetado.

No empezabais de cero porque ambos veníais de tocar juntos en Afrosutra o en The Flying Cumbias

Carlos: por eso, como estábamos tan acostumbrados a tomarnos la música de forma metódica nos apetecía dejarnos llevar, no pensar tanto y tener la satisfacción de despelotarnos, por así decirlo.

El Jazz Café ha jugado un papel importante en la banda, ¿hasta qué punto ha sido fundamental?

Youh: allí nos conocimos. Carlos fue prácticamente la primera persona que conocí en el Jazz Café cuando yo trabajaba allí en la barra, de refuerzo. Comenzamos con Afrosutra y algo después llegó Ramen!.

Cantáis en inglés sobre la base de un rock con influencias setenteras, ¿Os planteasteis si encajaría en una ciudad con una esencia tan alejada de todo eso?

Carlos: es que en realidad la gente no importa si quieres hacer algo verdaderamente artístico. Lo que esperas es que a ti mismo te haga sentir bien y ya, si a los demás les gusta pues perfecto. Realmente no es algo que yo tome en cuenta en el momento de hacer algo artístico.

Esta filosofía conecta con uno de vuestros lemas, acabar con el postureo de hacer arte sin atreverse a expresarse de manera genuina

Youh: claro, el tema es ese. No tienes más remedio que tocar para un público, pero sencillamente no piensas en que esté ahí. Si estás pendiente de sus expectativas, de lo que van a decir o no, o de si prefieren una cosa u otra, al final no piensas en lo que tú quieres hacer. Pasa lo mismo con un actor, si este no siente lo que está pasando en la escena sobreactúa, por lo que no conecta con esa expresión artística. El público es la consecuencia, pero si estás en el escenario lo único importante debería ser la música. Hay mucha gente que no es así.

Carlos: todo proceso creativo funciona como una herramienta de comunicación. Si disfrutas de lo que haces la gente va a empatizar contigo.

Vuestros conciertos son como un llamamiento, ¿Lo esperabais?

Carlos: está guay, pero yo nunca me lo planteé. Además sí es cierto lo que comentabas, crear este grupo en Córdoba puede resultar algo atrevido. Atreverse aquí con un grupo así es violento, por así decirlo. Aunque la gente ve que somos nosotros mismos en el escenario, que lo estamos disfrutando.

Youh: No hay trampa. Todo es de verdad.

¿Hasta qué punto es importante implicaros de manera personal?

Youh: también hemos tenido mucha suerte porque el primer disco, Hot and Spicy meal for ladies salió gracias a que ganamos el concurso de Música Preventiva, convocado por la Diputación de Córdoba. El premio era dinero en metálico y grabar tres canciones. A partir de ahí añadimos más temas y pudimos poner en marcha la maquetación, todo lo demás. El segundo disco, El F***ing EP ha surgido a raíz de una colaboración. Así que tampoco nos hemos gastado un duro. También tenemos la suerte de que contamos con mi productora, Inania, así que no hay una gran inversión de dinero. En cuanto al tiempo, lo rentabilizamos bastante bien porque no empleamos demasiado tiempo en ensayar. Todo es muy orgánico. Exageradamente orgánico.

Carlos: somos un grupo ecológico. El segundo disco también fue impulsado por un proyecto que tiene El Colectivo, una especie de distribuidora cordobesa creada por Migue Pérez y Sisco Martín que pretende movilizar la escena musical cordobesa. Ellos han creado el vinilo Explosión Colectiva, con varias bandas locales, y aprovechamos que nos propusieron participar en él para incluir las nuevas canciones que habíamos grabado con Julio Sánchez en la escuela de artes y sonido Curva Polar.

No empleamos demasiado tiempo en ensayar, todo es muy orgánico. Exageradamente

Sois amigos y eso favorece la complicidad a la hora de funcionar

Carlos: sí, también se nota cuando tocamos juntos porque tenemos como esa cierta telequinesis de lo que tiene que hacer cada uno incluso antes de hacerlo. Pero esa complicidad viene de muchos años atrás.

¿Está a la vista el recurrir a un sello o agencia que os impulse?

Youh: no creo que sea el objetivo. Tiene una parte guay, porque lo profesionalizas y eso te permite sostenerte mejor, ganar más dinero. Pero es que tampoco creo que haga falta. Sería raro para nosotros, como profesionalizar nuestra terapia.

Carlos: todo llega.

Youh: si llega de forma orgánica pues guay. Es un tema que podemos rescatar de la primera pregunta, de si hemos aprendido algo. Pues ahora que lo pienso quizá sí. Hemos aprendido que lo que realmente importa es el momento de subirnos al escenario para soltar lo que llevamos dentro y conectar, liarla. El resto, los ensayos o las expectativas, esto de sentarte a hablar para ver qué hacemos con el grupo… Para qué. Nuestra forma de funcionar nos define bastante bien. Es un equilibrio que tenemos, una filosofía muy nuestra y nos funciona. Pero entiendo que cada banda, cada persona, tendrá su manera de gestionarlo.

Recurrir a un sello sería raro para nosotros, como profesionalizar nuestra terapia

Os desentendéis de las redes y colgáis los temas en Bandcamp antes que en Spotify, ¿Se debe a una actitud crítica con la industria?

Carlos: yo soy completamente anti plataformas. Las odio a todas y, si por mí fuera, no colgaríamos absolutamente nada, pero también entiendo que supone cierta facilidad para que otras personas puedan escuchar los temas. Tengo personas muy cercanas que me piden que lo comparta porque quieren escuchar Ramen! en casa. Supone una facilidad, pero a mí me dan igual todas las plataformas.

Youh: Es falta de atención, sencillamente. De hecho, seguramente saquemos el nuevo EP en Spotify. El primer disco sí que lo sacamos recurriendo a una editorial, cuidando más la impresión. Para El F***ing Ep la idea es hacer unas copias muy limitadas, de forma totalmente artesanal, muy a mano.

¿Una edición especial en vinilo?

Youh: el vinilo es muy caro y no le podemos cobrar veinte o treinta euros a alguien.

Carlos: y más cuando el mismo disco lo puedes escuchar en una de esas plataformas que yo tanto odio.

Youh: qué sí, luego es muy bonito, pero vale una pasta y no tiene sentido.

¿Entonces no os dejáis seducir por ese romanticismo?

Youh: yo soy muy romántico, pero romántico punkie. Tengo vinilos y ojalá pudiera comprar más, pero es que son caros.

¿Qué evolución de sonido percibís del primer disco a este?

Carlos: yo veo un salto de madurez increíble. Es notable respecto a lo canijo de las composiciones anteriores y lo furioso que suena ahora todo. Es como una mezcla entre ira y elegancia.

Youh: no es que los temas sean más serios, pero sí hay más complejidad de ejecución. En mi caso lo noto mucho. También influye mucho la producción. Julio Sánchez, que ha sido el tercer Ramen!.

Carlos: en el primer disco Lauren Serrano también hizo un trabajo increíble. Sacó el sonido perfecto, el que buscábamos para la época que estábamos viviendo a nivel musical. Todo era muy pelado, muy crudo, a niveles gloria. Lauren vio en nosotros ese sonido punkie juvenil y Julio ha sacado ese lado iracundo, de quienes están con ganas de reventarlo todo pero al mismo tiempo son muy buenas personas y aman a los animales. Los dos tienen su punto, es buenísimo. Además, en este EP también se nota que las letras son más maduras, más personales.

¿Vuestra evolución personal ha quedado plasmada en los nuevos temas?

Youh: sí, de hecho las canciones antiguas se quedan un poco como que nos da hasta pereza tocarlas. Incluso nos estamos cansando de los temas del último disco y ya queremos tocar otras nuevas que tenemos. Pero bueno, todo irá rodando.

¿Cómo seguís el proceso compositivo?

Carlos: tenemos tres modelos diferentes. La primera es cuando a alguno de los dos se le ocurre un concepto o una letra, ese suele ser Youh. A partir de esa letra o concepto, lo siguiente es un ritmo de batería. Luego me lo envía y ya vemos si le sacamos un riff o lo que sea.

Youh: cuando sale así la canción suena brutal, pero lo más lógico es que Carlos comience por componer su riff con su letra, su melodía, y yo la termine con el ritmo. La tercera variante es cuando Carlos tiene un riff y, entre los dos, vemos la letra. Algo curioso es que desechamos mogollón de temas.

Carlos: y rara vez recuperamos alguno. Sí recuperamos melodías anteriores.

¿Os sentís más a gusto tocando en salas y tugurios?

Youh: sí. No solemos tocar en grandes escenarios, aunque sí hemos vivido esa experiencia en dos ocasiones y la distancia se nota un montón. Si tuviésemos delante a cuarenta mil personas, pues supongo que nos llegaría una energía espectacular de toda esa gente. Pero cuando se trata de un escenario grande en el que tampoco hay mucha gente viéndote, pues se nota mucho la distancia. Es mejor tener a la gente cerca.

Carlos: Yo quiero tocar a ras de suelo.

Disfrutáis del sudor y de la cercanía con el público

Carlos y Youh: Sí.

Youh: el olorcito.

Carlos: los fluidos corporales

Youh: además mola cuando vas a otra ciudad y descubres el equivalente que tienen allí al Jazz Café, donde también te sientes un poco como en casa.

¿Con qué artistas habéis contado para el diseño de las portadas?

Youh: La ilustradora Pilar García de la Cruz, Pineda, se encargó del diseño de la portada del Hot and Spicy Meal For Ladies. El diseño de El F***ing Ep es obra de una chica, María Haro, que estuvo haciendo prácticas conmigo en la productora y que basó su trabajo final de carrera en el desarrollo de la imagen para el disco. Ella hizo una propuesta en base a nuestros conceptos y nosotros la hemos adaptado.

¿Qué objetivos tiene Ramen! a largo plazo?

Carlos: ese es problema del Ramen! del futuro.

Youh: en cierto modo es así, el Ramen! del futuro ya lo sabrá. Sí es cierto que estamos con las nuevas canciones, que nos hace cierta ilusión, porque queremos autoproducirlas. Quitarnos de en medio a un tercer Ramen!

Carlos: queremos llegar a crear un proyecto artístico a nivel performance cien por cien. Queremos estar presentes en el cien por cien del proceso, convertirlo prácticamente en una instalación artística.

Youh: ya anticipamos que vamos a sacar temas en español. Aquí entra la cuestión de si a la gente le importa la letra o no. Bueno, yo creo que algunas palabras sí se quedan y con nuestra dicción en inglés es fácil que a veces se pierdan. Pero también nos da un poco igual.