“Hacer realidad tu sueño en el mismo sitio donde por tanto tiempo lo fraguaste / Que tus raíces sean alas para volar / Y tus alas raíces para volver siempre / Aunque me voy, no me voy / Aunque me ausente, no te olvido / No me olvides / Te quiero, mi pueblo”. Con estas palabras termina el vídeo de ‘Mi nombre’, el nuevo sencillo de María José Llergo con el que la cantante cordobesa rinde homenaje a su pueblo, a Pozoblanco.

La nueva canción, y el vídeo que la acompaña, han visto la luz este viernes 4 de noviembre. Tras un año de silencio artístico, la artista cordobesa María José Llergo vuelve a primera línea musical con este sencillo en el que abraza sus raíces sin complejos. ‘Mi Nombre’ es un sincero homenaje de la cordobesa a sus orígenes y a su municipio natal, Pozoblanco. Es su forma de profesar amor, orgullo y pasión por su gente. Y lo hace a su manera, en un derroche de personalidad, un torrente de voz tan dulce como poderosa, al que se le suma un emotivo mensaje que conmueve con fuerza y honestidad. Arrebatadora y única. María José Llergo: «Me llevo el cabezón para Pozoblanco» En el vídeo, María José Llergo invita a recorrer con ella aquellos rincones de su infancia y adolescencia: desde la casa de sus abuelos - incluyendo el callejón donde jugaba de niña-, hasta la plaza en la que queda con sus amigos, pasando por la Feria del Pozoblanco y bucólicos paisajes en el campo para escapar y cantar en plena naturaleza. Una ventana abierta a su mundo, que nos permite conocer a miembros de su familia, a sus amigos de toda la vida, a sus vecinos que le han visto crecer y hasta al quiosquero que ahora colecciona sus recortes. View this post on Instagram A post shared by MARÍA JØSÉ LLÉRGO (@mjllergo)