Ángel Llácer: «‘La jaula de las locas’ es un bálsamo de felicidad»

«La jaula de las locas es un bálsamo de felicidad». De esta forma resume Ángel Llácer, protagonista y director, junto a Manu Guix, de este musical, que desde hoy y hasta el domingo puede disfrutarse en el Gran Teatro de Córdoba, con un total de siete funciones, después de haber cosechado un gran éxito en cada uno de los escenarios a los que ha subido. «Es una obra que aglutina a toda la familia, son dos horas y media de felicidad, de risas, de emoción, es muy agradable de compartir con tus seres queridos», continúa el actor y director, que considera que entre sus principales ingredientes figura «una historia muy divertida», además de grandes canciones, un vestuario espectacular y 24 artistas y diez músicos sobre el escenario.

«Es un montaje muy grande», continúa Llácer, que asegura que este musical, uno de los más aclamados de Broadway, cuenta con más de 140 cambios de vestuario y 13 canciones que se han convertido en himnos, como I am what I am. Según relata el artista, cada función se transforma en una fiesta y una celebración que cuenta la historia de Albin y Georges, propietarios del club nocturno La Cage aux Folles de Saint Tropez, cuya apacible vida se ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar. El encuentro explosivo entre dos familias tan distintas desata una divertidísima comedia llena de amor y de situaciones delirantes. Para muchos, este argumento es conocido gracias a la película de 1996 Jaula de grillos, protagonizada por los actores Robin Williams, Gene Hackman y Nathan Lane, aunque a Llácer le ha inspirado más la versión francesa de 1975 que el remake americano.

Por otro lado, continúa el intérprete, La Jaula de las locas pretende compartir «esta alegría de vivir que muchas veces nos falta» y quiere transmitir esta energía positiva al patio de butacas con un gran canto optimista a la libertad individual y colectiva.

Su mensaje es «potente y necesario en estos tiempos en que se vuelven a cuestionar todo tipo de libertades sociales que hasta hace muy poco se daban por plenamente consolidadas», continúa el director, que considera que «esta obra es un gran canto a la libertad individual y colectiva», .

Durante la puesta en escena, el espectador podrá escuchar en directo canciones corales, solistas, tiernas, íntimas, divertidas, pero todas con el amor como hilo conductor. «Es un masaje en el alma», insiste Llácer, que hace hincapié en que todo ello va acompañado de sorprendentes coreografías y un exuberante diseño de vestuario. En cuanto a la proliferación del género del musical, el artista asegura que lo importante «es la calidad», por lo que «siempre intento hacerlo de la mejor la manera y cualquier escenario es igual de importante para nosotros».