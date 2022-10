Apartir del cortometraje homónimo que tantas alegrías ha regalado a su directora, Carlota Pereda, con el que consiguió los premios Goya y Forqué al mejor corto, se embarca con la misma actriz protagonista (excelente Laura Galán) en la aventura de convertir el guion de 4 minutos en un largo de 99... Y, la verdad, es que no le ha salido nada mal. Aunque se nos presente como una película de terror, es mucho más. Hay horror por dentro y por fuera, contenido y explosionado.

El acoso a la protagonista por parte de su entorno, que se ceba con ella a propósito de su peso, no es algo anecdótico precisamente. Es el retrato de una sociedad que margina al diferente, a quien no cumple las normas imperantes que impone el mercado a través de la publicidad de marcas de moda, donde solo caben cuerpos modelados a propósito e idealizados... Y no solo hablamos de lo físico. Por tanto, detrás de este filme donde un extraño irrumpe en la vida de un pueblo, enclavado en la Extremadura más profunda, para hacer justicia -a su manera, brutalmente-, un discurso de lo más inteligente, aunque no exento de vísceras y sangre a la hora de representarlo, hay una crítica mordaz al sistema que margina.

El relato arranca cuando la hija del carnicero es objeto de burlas por parte de las chicas que hay al otro lado del mostrador; de hecho, aprovecha para ir a bañarse en las aguas que conforman la piscina natural, justo a la hora en que no hay nadie. Y ahí es cuando empieza la sucesión de acontecimientos que empujan a los críticos a considerar esta producción heredera de la emblemática Carrie (Brian de Palma, 1976), con la llegada al pueblo de un desconocido que sembrará el terror por donde pase.

Es impresionante el manejo del lenguaje cinematográfico por parte de esta cineasta, controlando cada uno de los elementos que componen su obra, desde el primer plano que filma ya sabemos que estamos ante alguien con una gran carga de sabiduría cinematográfica, mezclando géneros y llevando al espectador por donde ella quiere.