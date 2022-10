El bailarín cordobés Antonio Ruz estrena este viernes en los Teatros del Canal de Madrid Pharsalia, una coreografía que indaga en el aspecto universal de la guerra de manera alegórica, «es una reflexión crítica sobre la barbarie y la crueldad en la sociedad actual, un canto antibelicista». «En España es complicado ser coreógrafo», aseguró ayer Antonio Ruz, que es consciente de que además de talento, ideas y creatividad, «hay que tener mucho ímpetu y capacidad de resiliencia». «Llevaba varios años sin meterme en la odisea de producir y necesitaba dar ese paso con un trabajo de gran formato», explicó Ruz, que desde su formación en flamenco y danza española en su ciudad natal, salto a la escena clásica y contemporánea de la mano de Víctor Ullate.

Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza 2018 en la modalidad de Creación, ha pasado más de un año investigando el concepto del conflicto en el cuerpo a través de bailarines de estilos, edades y procedencias diversas. «Hemos trabajado la violencia en el cuerpo, el cuerpo en guerra, justo para hacer un canto antibelicista», añadió Ruz, que detalla que de esas experiencia ha surgido danza contemporánea con pinceladas urbanas, «es una obra muy teatral y performática».

En escena, once bailarines de distintas edades, entre 20 y 40 años y cinco nacionalidades diferentes, ofrecen un espectáculo diverso. «Al bailarín se le relaciona con la juventud, con esa cosa de estar muy en forma, pero lucho contra eso», cuenta Ruz. Lo importante en un bailarín no es el virtuosismo que tenga en la danza, «sino su personalidad, que tenga cosas que contar con su cuerpo», señaló Ruz, reconociendo que le emociona tanto ver a un joven con una danza madura como a un mayor que con la mirada conmueve. «No me cierro a nada». Con un discurso coreográfico que se nutre de referencias artísticas heterogéneas, Antonio Ruz dibuja un perfil estético propio.

«Hay guiños de otros trabajos, pero en este proyecto quería ir más lejos y apostar por cosas nuevas», aseguró el artista cordobés. Su estilo, en convivencia con otras disciplinas artísticas y con un amplio bagaje internacional, huye de etiquetas y categorizaciones con un trato exquisito hacia la música, el vestuario, la iluminación o la dramaturgia.