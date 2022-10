'Futuros abundantes' renueva su discurso con la incorporación de nueve obras

Bajo el título Futuros abundantes en tiempos convulsos, el C3A acoge desde este miércoles la segunda fase de la exposición que inauguró el ciclo de tres años de la programación cultural de TBA21 en Córdoba. Los trabajos de Pipilotti Rist, Patricia Domínguez, Olafur Eliasson, Tomás Saraceno y Teresa Solar se incorporarán a la muestra, renovando su discurso, que reflexiona sobre la diversidad, la plenitud y la escasez. Y para celebrar la incorporación de estas nuevas piezas, que ahora ocupan el lugar de los trabajos de artistas como Claudia Comte, Ana Mendieta o Sarah Lucas, se ha elaborado un nuevo programa público en el centro, en el que participarán varios artistas, entre ellos la brasileña Rivane Neuenschwander con el taller participativo Espécie bandeira (Flagship species).

Los complicados tiempos en los que vivimos son el eje de esta nueva exposición, que ha sido presentada en el C3A por el Consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal Bergua; Francesca Thyssen-Bornemisza, fundadora de TBA21; José María Bellido, alcalde de Córdoba; la comisaria de la exposición Daniela Zyman y el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez .

20 aniversario de la fundación TBA21

Durante su intervención, Zyman recordó que la fundación celebra su 20 aniversario y con esta muestra, que en seis meses ha recibido 27.413 visitantes, se se quiere "ofrecer un rayo de esperanza" ante la guerra, la devastación y las pérdidas que sufre actualmente el mundo, "un mundo que muchos quieren cambiar y nosotros queremos ayudar a esa transformación con estos proyectos desarrollados desde Córdoba".

"La limitación y la abundancia pueden relacionarse de manera más consecuente de lo que se nos hace creer. Abrazar la abundancia puede conducir a una experiencia profunda de la limitación de la vida humana y la supervivencia planetaria. Paradójicamente, los tiempos convulsos propician la atención, el cuidado y el deseo de abundancia”, ha continuado Zyman, y en esta aspecto destacan las obras de Patricia Domínguez en torno al agua, uno de los principales ejes temáticos que preocupa a TBA21.

Entre ellas, se muestran La balada de las sirenas secas (2020), una instalación sobre el derecho al acceso del agua en países como Chile; Gaiaguardianxs (2020), una publicación interactiva que examina los complejos flujos de agua, la crisis medioambiental y la espiritualidad en la era digital; y, por último, Los testículos colgantes y el espíritu femenino del agua (2020), donde Domínguez se centra en cómo la ecología del capitalismo perpetúa las prácticas coloniales de extracción y explotación.

Reinventar banderas

También se puede disfrutar de la videoinstalación y cortinas de Pipilotti Rist, Piernas relacionadas (dientes de león de Yokohama) (2001), en la que, como en muchos de los trabajos de la artista, hay una superposición de una pieza sobre otra a través de remezclas, reediciones y reinstalaciones de imágenes, sonidos y objetos. Estas obras se suman a la videoinstalación de Tomás Saraceno sobre las formas de producción y ocupación alternativas del espacio de las arañas; a la instalación y serie de fotografías de Olafur Eliasson, un artista conocido por sus proyectos ecologistas y de compromiso social; y a la instalación realizada por Teresa Solar, autora cuya obra también forma parte de la exposición central de la 59ª Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia.

Por otro lado, dentro de las actividades que complementan a la muestra se celebrará el taller participativo Espécie bandeira (Flagship species), en el que la artista brasileña Rivane Neuenschwander invitará a la comunidad local a reinventar las banderas de multitud de países desde el punto de vista de las luchas por los derechos de la naturaleza. En Futuros abundantes en tiempos convulsos se mostrará el resultado de estos talleres: una instalación compuesta por banderas realizadas en acrílico sobre tela en cuya elaboración final la artista ha trabajado con profesores y alumnos de la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba y que reivindica un nuevo marco jurídico para la protección de nuestro planeta.

Colaboración institucional

"No es lo habitual en estos tiempos ser optimista, pero estar en Córdoba y el título de la exposición me hacen serlo. Estoy convencido que el Turismo, la Cultura y el Deporte tienen la capacidad de encontrar soluciones ante las incertidumbres", ha señalado Bernal durante su intervención, en la que ha destacado que una de las vías "que tenemos ante nosotros para capear estos tiempos convulsos es la colaboración público-privada, de la que esta muestra que hoy presentamos es un claro ejemplo". En el mismo sentido se ha pronunciado Bellido, que también ha destacado que Córdoba quiere ser escenario de "ese diálogo entre arte y responsabilidad social, compromiso con un desarrollo sostenible, y reivindicación de un futuro mejor basado en la abundancia natural", añadiendo que "el arte debe golpear conciencias, reivindicar la utopía para hacerla realidad", un camino que "no será fácil.".