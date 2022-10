La colaboradora de Diario CÓRDOBA, Marisa Vadillo, ha presentado esta tarde su libro Las diseñadoras de la Bauhaus: Historia de una revolución silenciosa publicado por la editorial Cántico. Tal y como ha explicado la autora a este periódico, se trata de una reedición ya que este título salió a la luz por primera vez en 2016. Con ella, Vadillo da luz y nombre a la mitad de Bauhaus, «porque se ha tendido a pensar que los protagonistas de la escuela eran hombres pero la realidad nos dice que la mitad de ellos eran mujeres». «Yo me fui a Alemania a hacer la tesis doctoral sobre ellas y tengo ya tres libros sobre el tema y éste es una reedición porque se ha convertido en un libro de referencia en castellano» apunta. Pero además, también se ha publicado este año en inglés «porque recibió un premio para que fuese traducido y está teniendo muy buena acogida» explica.

Este libro se centra en las diseñadoras que se formaron en la Bauhaus donde hubo perfiles de todo tipo, industrial, de producto o textil entre otros. La obra obra se divide en tres capítulos siendo el primero de ellos a modo introductorio sobre diseño y la situación de este en Europa a principios del siglo XX "y por qué esta escuela inventa el diseño contemporáneo, que hasta entonces no se entendía como tal» aclara. Aunque su existencia duró solo 14 años, ya que Hitler mandó a cerrarla, estableció todas las bases del diseño actual, no solo en arquitectura. En el segundo capítulo Vadillo se centra en las diseñadoras textiles, que reinventaron el tejido moderno (tapicerías, moquetas) y cierra el tercer y último capitulo dedicado a «las disidentes». En este punto subraya que «el director de la Bauhaus se manifestó en contra de la formación de arquitectas, cuando lo que querían era ser una escuela de arquitectura, entonces las que consiguieron escaparse de ese destino único que parecía el textil, se fueron a diseño de producto, de objeto cotidiano, metal, fotografía... etc.». Recuerda la autora que estas creadoras donaron todos sus materiales al archivo de la Bauhaus en Berlín, «yo tengo fotografiados más de 14.000 documentos entre manuscritos, apuntes de las clases de Kandinsky, de Klee.. un auténtico tesoro». Este libro que se presentó ayer ha adquirido un peso importante en lengua castellana, «en 2019 con motivo del centenario de la Bauhaus, Taschen sacó un ejemplar sobre ellas en inglés, francés y alemán y en la bibliografía se citaba mi libro y también en una edición inglesa de Herbert Press» reconoce Vadillo quien se muestra satisfecha de saber que las alumnas que estudian ahora diseño, «las tienen de referente y las conocen porque a mí cuando estudiaba la carrera nadie nunca me habló de Frida Kahlo, por ejemplo».