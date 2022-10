Eutopía muestra la diversidad, el talento y la fuerza de la juventud

La 17 edición del festival Eutopía, organizado por la Consejería de Igualdad, Inclusión Social, Familia y Juventud, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba a través de la delegación de Juventud, ha arrancado este jueves con la presentación del programa La mirada encendida, del colectivo Nana, que trabaja en proyectos educativos con menores institucionalizados en centros de acogida de Melilla, y la entrega de premios del concurso de jóvenes promesas de la cocina. Minutos antes la Sala Orive ha acogido la puesta de largo de esta cita, cuyo objetivo es recoger y mostrar la diversidad, talento y fuerza de la juventud, según ha señalado el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Carlos Manuel Corrales, que ha presentado el festival junto a la consejera de Igualdad, Inclusión Social y Juventud, Loles López, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Corrales ha desgranado la programación de esta 17 edición del festival de creación joven, que reunirá un total de 25 actividades, entre ellas la titulada Entre brochas y compases, una propuesta que dará vida a los diversos cuadros de Julio Romero de Torres mediante un baile denominado neoclásico. La música será de ambiente flamenco en honor a la técnica pictórica del artista y a su ciudad. Durante la canción de Orobroy de Dorantes y el piano de Diego Valdivia se irán escenificando diversas obras del pintor.

Se añade al programa el musical Andalucía Tierra Flamenca dedicado a Córdoba, que se desarrollara el día 21 en el Teatro Avanti. Con este montaje se reivindican los cantes, bailes y toques característicos de cada provincia, todo ello apoyado con poemas inéditos dedicados a cada una de ellas. Asímismo, irán ilustrados con medios audiovisuales. Paralelamente, tendrá lugar el festival Campiña Rock en la sala Saoko y el proyecto Night Room TV volverá a sorprender con su propuesta junto a la Calahorra el día 22, a partir de las 18.00 horas.

Más novedades

Otra novedad es el proyecto Córdoba un mar de sensaciones, mediante el que se quiere hacer llegar a la población el mundo del autismo y, con la colaboración e la asociación Autismo Córdoba y Mister Globo, el Quiosco de la Música acogerá el día 21, de 10.00 a 20.00 horas, una recreación del mundo submarino mediante globos. También se llevará a cabo un taller de moda sostenible que promoverá el aprovechamiento de materiales en la sede del IAJ.

Por otro lado, volverá el programa Entrepatas para promover el bienestar animal, y una nueva edición del torneo de videojuegos. En el ámbito de la cocina, se vuelve a promover el concurso de jóvenes promesas gastronómicas, y en cuanto al empleo, se pondrán en marcha acciones en este ámbito, en el que se impulsará el papel de las mujeres empresarias. El día 23 se clausurará el festival con la actuación en la sala Orive de la agrupación Camerata Gala.

Durante su intervención, Loles López ha subrayado que “hoy quería estar aquí” porque es un acto relacionado con la juventud, ya que “juventud en mi consejería no es un apellido, tiene nombre propio ”. La consejera ha destacado que este festiva hace que “Córdoba conviva durante unos días con dos épocas”, añadiendo que “hay que escuchar a los jóvenes y poner bien el oído, porque si no los escuchamos no acertaremos”. También ha resaltado la colaboración entre administraciones, lo que hace que “seamos más ágiles y operativos”, sin olvidar los distintos colectivos privados que se implican en el proyecto.

Por su parte, Bellido ha destacado que Eutopia, que se desarrollará hasta el día 23, es un “evento de ciudad consolidado y una cita de nuestro otoño que nos aporta mucho en cultura, talento y ocio, pero, sobre todo, en participación ciudadana y joven”. También ha resaltado de este festival que enlaza la cultura de la ciudad con la actualidad y la juventud: “Córdoba es una ciudad milenaria con un patrimonio histórico a altura de muy pocas ciudades pero también con gran legado de creación cultural y no nos podemos quedar ahí y tenemos que perseverar en la creación joven”, algo que Eutopia siempre ha reivindicado. Por último, como la consejera, ha subrayado la suma de esfuerzos tanto públicos como privados para llevar a cabo este festival.