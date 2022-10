Hugo Mujica en Cosmopoética: “El silencio es el paisaje de donde brotó mi poesía”

El autor argentino Hugo Mujica ha sido el invitado estrella de la jornada de este miércoles de Cosmopoética en una edición que cuenta con el país sudamericano como nación invitada. El escritor, filósofo y sacerdote es uno de los autores con mayor recorrido de la lírica argentina y ha compartido lectura en la Sala Orive con el joven poeta madrileño Mario Obrero. «Feliz» de volver a participar en el festival de «una ciudad de poetas», el autor ha recitado numerosos poemas, «porque mis versos son muy breves», dijo, y de temáticas muy diferentes: «No tengo temas, nunca he escrito temáticamente, los poemas van saliendo».

La obra poética de Mujica nace del silencio, no en vano vivió durante siete años en un monasterio, lugar donde empezó escribir, por lo que «el silencio es el paisaje en el cual brotó mi poesía, ya que para mí es volver al lugar originario del lenguaje y también es, por lo que experimento, lo que el otro, el que escucha, recibe».

El argentino también escribe desde el misterio, que para el autor es «el pudor ante todo aquello que no se nombra y cuya experiencia no entra en la posibilidad de simbolizarlo, me gusta el misterio como esa humildad del lenguaje de saber que hay más, y hay que reverenciarlo».

A su amplia producción poética hay que añadir una extensa obra literaria que suma más de veinte ensayos. Tiene, además, antologías personales publicadas en más de veinte países y algunos de sus libros han sido publicados en inglés, francés, sueco, italiano, griego, portugués, búlgaro, rumano, esloveno, hebreo, hindi y tres lenguas maya. Pero para Mújica poesía y filosofía es la misma cosa, reconociendo que «mis libros de filosofía se colocan junto los de poemas y muchas veces llaman a mi poesía pensante o metafísica, que es un nombre que no me gusta. Mis libros se mezclan mucho, de hecho, cuando alguno llega a las librerías hay que hacer una reunión para ver en qué estante van».

Un poeta sin rupturas

Por otro lado, el escritor confiesa que no es un poeta «sufriente», por lo que carece de traumas a la hora de enfrentarse a la «pantalla en blanco». Ha vivido una vida azarosa y aventurera que acabó en la mística de un monasterio, pero asegura que «todo aquello convive en mí, nunca hubo ruptura, la vida va trayendo cosas, pero son diferentes perspectivas de lo mismo» e indica que su poesía, más que una evolución, ha sufrido una «circunvalación». Mujica también se ha mostrado encantado de compartir escenario y versos con el madrileño Mario Obrero, que, pese a su juventud, es uno de los grandes referentes de la nueva poesía española. «Estuve leyendo algunos de sus poemas, no lo conozco pero ya lo quiero», ha dicho emocionado el argentino.

Otro de los jóvenes autores que han saltado hoy a la palestra ha sido el ganador del último certamen Ucopoética, Pedro Cepedal, que ha recitado sus versos de memoria debido al problema de visión que padece junto al veterano escritor cordobés Alejandro López Andrada. El autor, «nervioso y emocionado» ante su participación en Cosmopoética, entiende la poesía como algo que «tiene que buscar un poso de trascendencia», acudiendo a los clásicos como sus referentes, «que son los que permanecen generación tras generación». En la primera parte de su intervención ha leído poemas inspirados en Grecia, mientras que en la segunda se ha inclinado por versos más desenfadados, muy visuales y cercanos a la técnica cinematográfica.

Por su parte, López Andrada se ha decidido por la lectura de poemas en torno al mundo rural -«del que nunca me he movido», ha asegurado el autor- de los libros Parte de ausencia, el último publicado, y de la antología El horizonte hundido, una selección de su obra que realizó Antonio Colinas. La programación de la jornada del festival de versos ha culminado con la actuación del grupo cordobés La Barraca XXI, que ha ofrecido su particular homenaje al poeta Miguel Hernández con el espectáculo Vientos del pueblo, que resalta el componente trágico que alimentó la vida y obra del poeta alicantino.