Cosmopoética: versos que miran al cielo y a mundos posibles

La quinta jornada de Cosmopoética tiene este martes como protagonistas a autores españoles de distintas generaciones que enfrentarán sus versos y su manera de ver la poesía, desde la mirada al universo a los mapas de las ciudades. Así, la Sala Orive acogerá esta tarde los recitales de Luis Alberto de Cuenca y Virginia Aguilar, a los que seguirán el poeta cordobés Vicente Luis Mora y Juan de Beatriz.

Todos ellos recitarán poemas de sus últimos libros, en el caso de Vicente Luis Mora, un autor que ha tocado todos los géneros siempre con un poso poético, de sus poemarios Mecánica, una colección sobre la naturaleza sísmica y simbólica de la vida, y Serie, que reúne poemas escritos entre 2000 y 2015, mientras que Aguilar desplegará los versos de La escala de Bortle, un libro en el que la autora mira al cielo, a la ciencia y al universo.

El cordobés también recitará algunos de los versos de su último libro, Circular 22, una obra narrativa salpicada por poemas en el que intenta “escribir Madrid y ubicar personajes y situaciones que componen una mirada caleidoscópica de la ciudad”. 25 años ha tardado en dar a luz esta obra, en la que plasma su experiencia personal y las culturas de las que se ha empapado desde que en 2007 saliera de Córdoba para recorrer mundo. “Todos estos viajes y lugares han influido, sobre todo, en mi forma de mirar, porque cuando uno sale fuera abandona ciertas inercias y pone en cuestión ciertos prejuicios, lo que te hace relativizarlo todo”, ha señalado el autor, que asistió en su día al nacimiento de Cosmopoética, un festival que “ha demostrado ser muy sólido y valorado, porque creo que encuentros similares a este hay que buscarlos fuera de España, por lo que es una suerte y un acierto que las instituciones hayan mantenido su apoyo a lo largo de los años”.

Ciencia y versos

Por su parte, Virginia Aguilar acude por segunda vez a este certamen con La escala de Bortle, aunque también rescatará algunos poemas que tratan sobre astronomía, como Seguir un buzón, con el que ganó el Premio Andalucía Joven, para “cotejar cómo hace diez años este tema ya estaba en mi cabeza”. Para la autora, “no está tan lejos la ciencia de la poesía y muchos fenómenos científicos han de ser explicados a través de metáforas, y ese punto de conexión lo hace menos extraño”. “Hay muchos científicos se han acercado a la poesía. La ciencia puede ser cotidiana y si te gusta el espacio, una misión de la NASA puede ser cotidiana”, ha señalado la poeta, que ha insistido en su curiosidad por la astronomía, “aunque no tengo formación científica”, lo que no le hace falta para relacionar los cambios de la iluminación en el cielo con los de nuestro propio firmamento.

Por su parte, esta tarde también saldrán a la palestra los versos de Luis Alberto de Cuenca, en los que sobresalen la ironía y el lenguaje coloquial, y de Juan de Beatriz, que recitará poemas de Cantar qué, ganador del XXI Premio Internacional de Poesía Emilio Prados.

Por último, la poesía ha llegado este martes a la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Otras Afecciones Similares (Acpacys) gracias al programa Okateka, una actividad que pone de relieve poemas de autoras relevantes a través de un recital en el que también han tenido cabida la música y la danza. Han participado Elena Román, que recitó poemas acompañada de Lara López Parra y de María de los Ángeles Moreno. Okateka también pasará por Córdoba Alzheimer el jueves 6 y por la Casa Libertad de Prolibertas el viernes 7.