Martín Caparrós: "Muy pocas veces soy más feliz que cuando escribo"

Martín Caparrós, hombre de prosa y no tanto de verso, visita por primera vez Cosmopoética con al anuncio de una próxima publicación de poemas “con unas características bastante peculiares”.

Es la primera vez que asiste a este festival y esperemos que haya más…

Me da mucho gusto que me inviten a un festival que básicamente está dedicado a la poesía porque aunque nunca he publicado libros de poesía como tales creo que hay formas bastantes poéticas dentro de mis novelas y de mis crónicas. Pensaba contar hoy que esto de que nunca me hayan publicado un libro de poemas va a terminar bastante pronto así que me parece bastante apropiado. Voy a sacar un libro de poesía con unas características bastante peculiares.

Cuéntenos algo de cuáles fueron sus motivaciones o qué pasiones guiaron su escritura.

He escrito cosas tan distintas a lo largo de los últimos 40 años que me resulta difícil pensar en una guía más o menos única. Por un lado intenté contar y pensar sobre la realidad circundante y eso son básicamente mis libros de reflexión. El último publicado, Ñamérica, intento entender qué es ahora América Latina. Pero por otro lado he publicado también no sé cuántas novelas en las cuales quizás la intención básica era tratar de escribir una buena novela. Y sigo intentándolo, como evidencia al fracaso (ríe).

Con cierto éxito porque su palmarés es apabullante…

Bueno sí… siempre se cometen errores (ríe)

En qué género se siente más cómodo escribiendo.

En los dos me siento a gusto. Me da tanto interés trabajar uno como otro. Y de hecho suelo alternar, de ahí cuando termino una novela me dan ganas de hacer una crónica y viceversa. Suelo intentar, sobre todo, que ninguno de los dos quede como secundario digamos. Yo hago los mismos esfuerzos por encontrar mejores maneras de contar, mejor prosa, mejores estructuras en novelas que en no ficción. Hay como una idea de que la no ficción es más tradicional, más resignada a lo que es y yo intento que sea todo lo contrario, quiero que sea un espacio también de búsqueda.

Qué es lo que le inspira cuando se sienta delante de una hoja en blanco.

Depende mucho de los momentos y demás pero lo que siempre me inspira es que nunca soy, o muy pocas veces soy más feliz que cuando escribo algo que me está gustando. Es una de las do o tres situaciones ideales de mi vida por eso lo hago todos los días y por eso he centrado mi vida en eso. Hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor pero el placer de ver una frase que te quedó como querías se iguala con muy pocos otras cosas.

Si alguien le dijese que se quiere dedicar a escribir, qué condición sine qua non le daría para que se aventurase a ello.

La primera de todas parece muy obvia y sin embargo muchos no la cumplen y es que lea muchísimo. Que lea y que lea y que lea. Hay mucha gente que trata de escribir sin haber leído o habiendo leído muy poco y yo siempre digo que es como si alguien quisiera tocar la guitarra y nunca hubiese escuchado música. Te van a salir ruidos pero no vas a saber cómo armar con eso melodías, armonías y esas cosas. Porque en última instancia, escribir, sobre todo al principio, no es más que copiar aquello que uno ha leído y le gustó. Uno escribe a partir de ciertos modelos. No me parece mal porque copiar es un ejercicio absolutamente noble hasta que de esa mezcla que uno va copiando a veces si tienes suerte sale un escrito que puedes llamar propio.