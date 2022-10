Cosmopeque se llena de los poemas gamberros de Mar Benegas

Cosmopeque, la sección infantil de Cosmopoética, tuvo este sábado en la Biblioteca Central su primer taller inaugural con las propuestas de poemas divertidos y gamberros de Mar Benegas como los de su obra A lo bestia, quien acudió al encuentro con los pequeños cargada con una maleta verde en la que guardaba todo el material lúdico que emplearía en la actividad. «Jamás me he encontrado a un niño al que no le guste la poesía», afirmó convencida que «la poesía de viva voz necesita del juego».

Es la segunda vez que viene a Córdoba a participar en Cosmopoética, pero en esta ocasión se ha traído bajo el brazo el Premio Cervantes Chico, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura infantil y juvenil española. Se mostró encantada de dar este taller, porque reconoció que prefiere al público infantil -«muy agradecido», pese a ser «exigente»-, que al adulto, porque «ellos el contrato social todavía no lo tienen; si un niño se aburre se va» del taller o del recital de poesía. El mayor problema que encuentra Benegas en la poesía actual para niños es su desconexión con la escuela. Prácticamente ha desaparecido de los currículos y si las familias quieren que sus hijos se acerquen a ella, explicó, tendrán que buscar otros medios como talleres, recitales o cursos. Cosmopeque continuó con juegos de palabras disparatadas que piden ser cantadas o bailadas con el escritor Juan Clemente. Este domingo, útima jornada de este espacio reservado a los más pequeños, tendrá lugar el homenaje a la mítica escritora argentina Elena Walsh con El brujito de Gulubú, conducido por la escritora cordobesa Alejandra Vanessa. Los poetas argentinos y la música de Vega alzan el telón de Cosmopoética Este sábado, los aficionados a la poesía de Córdoba pudieron disfrutar de los versos de Olvido García Valdés y de Rosa Berbel, en la sala Orive. Mientras que este domingo, Cosmopoética ofrece un domingo lírico, en el que la prosa y el verso se entrelazarán y se celebrará un spoken word. Los poetas Felipe Benítez Reyes y Begoña M. Rueda pasarán por la Sala Orive, junto a Agustín Fernández Mallo y Mario Cuenca Sandoval Una voz madura y una voz emergente, Felipe Benítez Reyes y Begoña M. Rueda, protagonizarán este domingo el ciclo Cosmoversos. La obra del poeta y narrador gaditano, traducida a varios idiomas, ha sido merecedora del premio Fundación Loewe de poesía, además del Premio Nacional de la Crítica y del Premio Nacional de Poesía por Vidas improbables. La propuesta lírica de Benítez Reyes contrastará con la poética de una joven autora como Begoña M. Rueda (Jaén, 1992), la poeta más galardonada de su generación. A continuación, la narrativa tomará el escenario con un coloquio protagonizado por el autor cordobés Mario Cuenca Sandoval y por Agustín Fernández Mallo, Por su parte, la sala Long Rock, que colabora con Cosmopoética en esta edición, entrará en escena con una noche de spoken word a cargo de Isabel Martín con su Cantes de fregá los platos y de Gustavo Giménez Del susurro al grito, del bebé a la bestia, dentro del ciclo Cosmoacordes.