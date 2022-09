El cantaor montillano Antonio Mejías se ha consagrado la noche de este viernes como mejor artista con discapacidad de la VIII Bienal de Flamenco de la ONCE. Mejías ha compartido cartel de galardonados con la cantaora almonteña Rocío Belén Flamenco, y el guitarrista granadino Israel Gómez.

Mejías ha recibido la más alta distinción que concede la ONCE en el mundo del flamenco de manos del delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Gumersindo Fernández, apenas horas después de haber repartido 350.000 euros en premios en Córdoba, donde trabaja como vendedor de la ONCE desde 2019. El destino ha querido que sea precisamente hoy, el día en el que diez familias cordobesas celebran la fortuna del cupón de la ONCE, cuando el maestro ha conquistado también un premio que le consagra como el mejor artista y le colma de emoción, según ha dicho.

“Este premio significa mucho para mí, es muy emocionante porque es un reconocimiento para todos los compañeros, a todos los escollos que nos encontramos a lo largo de nuestra carrera, a todos los artistas que tienen alguna discapacidad”, afirmó.

Antonio José Mejías Portero (Montilla, 1979), inició su afición al flamenco con solo cuatro años. Con 16 empezó a cantar en el Coro Rociero Virgen de Belén de Montilla, donde destacó por cantar solos. Su primera actuación de flamenco fue en su pueblo, Montilla, en el barrio de la Escuchuela de Cerrillo de San José. Su tía materna Dolores Portero, cantaora flamenca y de canción española, encendió esa pasión por el flamenco que le ha acompañado desde entonces.

En 2018 el maestro del cante cordobés Antonio Fernández Díaz, Fosforito, lo apadrinó como artista, como reconocimiento a su trayectoria en el mundo del Arte Flamenco, en un acto celebrado en el Centro Flamenco Fosforito, en la Posada del Potro de Córdoba. Dentro de su trayectoria como cantaor flamenco ha participado en numerosos festivales y actuaciones en peñas flamencas. En su trayectoria artística destaca su participación en el espectáculo ‘Cierra los ojos y mírame’ del bailaor y precursor del flamenco inclusivo, José Galán, presentada en la Bienal de Flamenco de Sevilla, espectáculo ‘Pinceladas’ presentado en la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba.

Entrega de premios en Granada

Con un público entregado al arte de estos nuevos valores, el Teatro Isabel la Católica de Granada ha sido testigo de esta octava edición de la Bienal de Flamenco de la ONCE, que no se celebraba desde 2018 debido a la pandemia.

Este año, la ONCE ha rendido homenaje por su trayectoria artística al guitarrista gitano José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, el patriarca de los Habichuela, que no ha podido recoger el premio por razones de salud.

Tras la proyección de un vídeo sobre su legado, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, entregó esta distinción a su nieto, el guitarrista Juan Habichuela, que actuó después como artista invitado.

Coincidiendo con la celebración de la Bienal de Flamenco de Sevilla, la ONCE premia, siempre en Granada, a los jóvenes valores del cante y el toque, en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, el Ayuntamiento de Granada y la RTVA.

La periodista de Canal Sur TV, Silvia Sanz, ha presentado la gala, que será retransmitida por el segundo canal de la televisión autonómica, Andalucía TV, en los próximos días, y estará también disponible en la plataforma Canal Sur Más.