Gran noche en Los Califas con un Raphael incombustible

Casi un octogenario y sigue ostentando el título de Rey de la balada romántica en español. Ante las memorias acumuladas tras más de medio siglo de actuaciones con teatros, o estadios, repletos solo cabe una pregunta unánime entre el público: ¿hasta cuando?. Pues Qué sabe nadie, como diría la canción de un Raphael que, como ha anunciado en varias ocasiones, piensa seguir cantando hasta la última nota que su voz le permita entonar. O quizá se trate de evitar el derrumbe de ese imaginario Raphaelino compartido por antiguas generaciones y reinterpretado por las nuevas.

Por lo pronto, el artista de Linares se encuentra inmerso en la gira (otra más) por la conmemoración de sus sesenta años de carrera y el público cordobés, congregado anoche por centenares en la Plaza de Toros, no podía faltar en el itinerario. No haría falta mencionarlo pero la juventud no está para este tipo de citas por, entre otras cuestiones, el precio desalentador de las entradas. Aunque en años en los que Raphael elegía el Teatro de la Axerquía para su visita a la capital, los jardines del parque Cruz Conde hacían de grada improvisada para escuchar la tan esperada Mi Gran Noche.

Este viernes de septiembre la grandeza de la noche estuvo reservada para otro tipo de sensibilidades. Esas para las que amar libre todavía puede resultar un Escándalo o las que derraman lágrimas con la obcecación romántica, casi enfermiza, de Yo soy aquel. Al menos se vuelve actual, necesario, el ímpetu pacifista de la canción Digan lo que digan. Sencillamente grandes éxitos con los que disfrutó una audiencia predispuesta a dejarse conmover.

Sorprendió encontrar en el repertorio una cover de Vivir así es morir de amor, que el cantante incluye en su último disco 6.0. Un guiño a Camilo Sesto que ya hizo Nathy Peluso en su propia versión. ¿Ocurrirá algún día una colaboración entre el de Jaén y la artista argentina? Una actualización difícil de prever. Aunque sí se observó una modernización del sonido en el repertorio. La guitarra eléctrica, las trompetas, e incluso los añadidos pop casi dieron un toque tecno a esa 'Gran Noche'.

La noche fresca de septiembre se tendió a los pies de un divo que no perdió la actitud seductora, con su conjunto negro y su chaqueta de brilli al hombro. ¿Quién dijo que la vejez no es sexy?. "¡Torero, torero!" clamaban las señoras con Te estoy queriendo tanto. Fue calentando la voz desde No puedo arrancarte de mi, toques ochenteros incluidos, hasta erizar las pieles arrugadas en ese recuerdo a Rocío Jurado con Se nos rompió el amor. Pero terminó de llevarse los corazones a su terreno en La llorona. Así se fue metiendo al auditorio, roto en aplausos, en el bolsillo. El Raphael que sigue siendo aquel, el de siempre, el que encandila con baladas a los sentimentales de épocas pasadas. El amo incombustible de la balada romántica, hasta que su cuerpo aguante.