El Centro de Arte Pepe Espaliú expone los Premios Ankaria Photo España 2022

La Fundación Ankaria en colaboración con PhotoEspaña presenta Inside-Route, la exposición que desde hoy y hasta el 30 de octubre acoge el Centro de Arte Pepe Espaliú, en la que se pueden disfrutar de los trabajos fotográficos llevados a cabo por Linarejos Moreno e Irna Álvarez-Laviada, ganadora y segunda finalista respectivamente, del prestigioso Premio Internacional Ankaria PhotoEspaña 2022.

En la muestra, comisariada por Sema D'Acosta, se pone en diálogo el trabajo de las dos autoras desde posiciones complementarias, "ambos proyectos permiten reflexionar en torno a nuevas vías expresivas para la fotografía del siglo XXI que se alejan del pasado documental de la imagen como instante anticipando caminos diferentes a explorar en la época de Internet, los smartphones y las redes sociales" explica.

La visión de las autoras

On the Geography of Green de Linarejos Moreno se trata, tal y como explica a este periódico la propia autora, de un trabajo que llevó a cabo en el sur de Estados Unidos, en Texas, Arkansas y Lousiana, que consistió en una exploración del territorio americano a través de la fotografía y los datos. En él reproduce la estética de un explorador del siglo XIX, Alexander Von Humbolt, que yuxtaponía anotaciones sobre cuestiones del territorio con dibujos, "y yo hago lo mismo con fotografías" apunta. Moreno se autodenomina exploradora del siglo XXI por lo que la información recopilada por ella ha sido extraída de bases de datos online a través del móvil. "También incorporo, a diferencia de Humbolt, apuntes relativos a mi propio viaje como dónde comía, dónde dormía, las actividades que hacía con mi hija, contenidos sobre los primeros pobladores o de la población afroamericana" señala subrayando que no son datos científicos sino "cargados de mucha humanidad". El proyecto, que consta de 27 fotografías, le tomó seis años a la artista para llevarlo a cabo. Ahora ese esfuerzo se ha visto recompensado y reconocido con este primer premio, "ser la ganadora de este prestigioso premio es maravilloso porque supone darle difusión al trabajo y que tenga una oportunidad de ser conocido por mucha gente".

Reversibilidad y Eutopía, de Irma Álvarez-Lavidada es la otra muestra que pone ante el espectador las dinámicas de conservación y restauración de las obras de arte. Tres años de trabajo que la autora llevó a cabo en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. "Mi trabajo habla de la puesta en cuestión de la imagen tal y como la entendemos, de una manera tradicional" explica. Consta de dos series, una de ellas, la que se expone en Inside -Route, consta de 12 fotografías que son microscopías en las que la artista extrae muestras de cuadros de arte clásicos colocadas en el microscopio y de donde surgen las imágenes visibles que desvelan los componentes íntimos de la materia interior de las obras de arte aunque "aparentemente no tienen nada que ver con el pie de foto que las acompaña, hay un contraste entre lo que uno ve y lo que espera ver" advierte. Esta serie se llama Mise en abyme (Puesta en abismo) y sirve para decir "que dentro de una obra de arte cabe la posibilidad de encontrar muchas otras obras".

La Fundación Ankaria nació en 2009 de manos de Javier Rosón y Saleta Cedrón como plataforma desde la que contribuir al fomento de la cultura y el arte mediante el apoyo a los creadores en España y en cualquier parte del mundo, al tiempo que servir de cauce al pensamiento y la reflexión sobre los grandes temas que actualmente centran el debate en las sociedades avanzadas. Su actual presidente, Ricardo Martín Fluxa, que ha estado presente en la inauguración, ha querido agradecer al Ayuntamiento de Córdoba por ceder el espacio expositivo y ha destacado que esta muestra es fiel reflejo de los fines y propósitos que mueven a la Fundación que preside.