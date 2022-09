Las obras de remodelación y dotación escénica del espacio del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) denominado Caja Negra, han sido adjudicadas por un valor de 1.428.878,30 financiado con fondos de la Unión Europea (FEDER) con un porcentaje de cofinanciación del 80%, a la empresa Chemtrol División Teatro S.A.

El C3A, que forma parte de la estructura del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, tiene como sede en Córdoba el edificio construido por el estudio de arquitectos Nieto y Sobejano. Con esta obra de remodelación y dotación del equipamiento de la Caja Negra se consolida así uno de sus espacios interiores más singulares destinado a manifestaciones de las artes vivas, y convirtiéndolo además, en un espacio multidisciplinar de referencia gracias a la adquisición de un nuevo equipamiento de sonido, iluminación y vídeo proyección de última generación, así como un sistema de conferencias y traducción simultánea que permitirá todo tipo de eventos, conferencias, debates y encuentros.

Con una superficie de 560 m2 y una estética arquitectónica imponente, por su amplísima sala y altura de la misma, a raíz de esta remodelación se consigue también la eficiencia energética gracias a la sustitución de luminarias por tecnología LED y aumentando la versatilidad del espacio a través de la instalación de gradas retráctiles y modulares con las que se alcanzará un aforo de hasta 340 espectadores sentados.

Actuaciones

Las actuaciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato comprenden, entre otras son el suministro de sistemas y equipos profesionales de iluminación escénica (proyectores de recorte, Par-LED, proyectores móviles, barras de iluminación LED, consola de control, Rack-Patch DMX, prolongadores de señal, etc.), suministro de sistemas y equipos profesionales de sonido (cajas acústicas y de subgraves, frontfills, etapas de potencia, mesa de mezclas, interface de audio digital DANTE, sistemas de microfonía, etc.), suministro de sistema de video y proyección, además de suministro de sistemas de intercomunicación técnica, suministro de sistema de conferencias y traducción simultánea (unidad central digital de control, transmisores digitales de idiomas, radiador de IR, receptores IR, etc.), montaje de sistema de graderío telescópico automático y graderíos complementarios, suministro y montaje de escenario (sistema de tarimas, cicloramas, telones de fondo de cámara negra, patas, bambalinas, etc.), suministro e instalación de maquinaria escénica (motores de elevación, trusses, vigas de traslación, etc.) y la instalación de todas las infraestructuras mecánicas y eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos suministrados.

Adecuación acústica

Cabe destacar que en el pliego técnico se ha dedicado un apartado destinado a la adecuación acústica del espacio para reducir la reverberación, consistente en la realización de un estudio pormenorizado de las condiciones sonoras de la sala, la redacción de un proyecto de acondicionamiento donde se propongan las medidas a adoptar y el suministro e instalación de los sistemas de absorción necesarios para alcanzar el nivel acústico pretendido en el proyecto, siempre respetando la estética original del espacio obra del estudio de arquitectura Nieto Sobejano.

Concebido como un lugar para la confluencia de las artes visuales con otras disciplinas como la performance, la danza contemporánea o la música experimental, la Caja Negra es uno de lugares emblemáticos del C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, institución de referencia de las artes en Andalucía. Artistas y colectivos de la talla de Thomas Köner, Cía de danza de Antonio Ruz, Francisco López, Lucy Railton, Du Yun, Claire Chaise, Jana Winderen, Paloma Gámez, Eduardo Polonio, Anne Hytta, Cía de danza de Manuela Nogales, Phillip Jeck, por citar solo algunos artistas de difrentes disciplinas, han actuado en este singular espacio.