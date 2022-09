Gioconda Belli y García Montero, entre los invitados a una Cosmopoética con acento argentino

La poeta nicaragüense Gioconda Belli y el español Luis García Montero serán dos de los invitados a la 19 edición del festival de versos Cosmopoética, que vuelve a la agenda cultural de Córdoba del 30 de septiembre al 8 de septiembre, en esa ocasión con un marcado acento argentino. La delegada municipal de Cultura, Marián Aguilar, y el director artístico del encuentro poético, Antonio Agredano, han avanzado este miércoles parte del plantel de invitados que pasarán por la ciudad esos días en un festival que lleva por lema Poesía de ida y vuelta.

“Muchas veces la poesía es un viaje. Un tránsito, a veces emocional y otras físico, que un autor vuelve para contar, y es por eso que hemos pensado en Argentina como país invitado de esta edición, ya que es un ejemplo de esa idea por su literatura siempre de búsqueda y de viaje”, ha señalado Agredano. Por tanto, no faltarán los autores argentinos , entre ellos el poeta, filósofo, ensayista y sacerdote Hugo Mujica, uno de los más genuinos escritores de su generación, además del poeta, saxofonista y narrador Mariano Peyrou. También recitará sus versos en esta edición del encuentro poético la autora Valeria Correa Fiz, que acaba de presentar su libro de cuentos Hubo un jardín; el periodista y escritor Martín Caparrós, que, además de novelista, es cronista y columnista en El País y The New York Times y será uno de los protagonistas del ciclo Cosmodiálogos. “Queríamos tener varias visiones, ya que una de las cosas que llaman la atención de la literatura y los creadores argentinos es lo interdisciplinar que es; hablan de música, creación, cuentos, narrativa y, a veces, lo mezclan todo”, ha continuado Agredano, que ha vuelto a recordar que esta fusión de disciplinas forma parte de Cosmopóetica.

Otras voces

En cuanto a las voces consagradas de la lírica nacional e internacional estará la reconocida escritora nicaragüense Gioconda Belli y también visitarán el festival Luis García Montero, Aurora Luque y Felipe Benítez Reyes, sin olvidar a Olvido García Valdés y Luis Alberto de Cuenca. “Son voces incuestionables”, ha continuado el director artístico, que ha recordado que en esta cita con los versos también tendrán cabida nuevas voces. Así, junto a estos grandes nombres de la poesía actual, se apuesta, tanto en los recitales como en los talleres, por figuras como Rosa Berbel o Mario Obrero, dos de los jóvenes “con más repercusión en la actualidad”, además de los cordobeses Vicente Luis Mora y Alejandro López Andrada, poseedores de una trayectoria literaria que siempre ha traspasado las fronteras de lo local.

Por otro lado, habrá recitales que fusiones música y versos, como el que ofrecerá la actriz María Galiana y el pianista Luis Santana, que presentarán su espectáculo Yo voy soñando caminos, a partir de poemas de Antonio Machado, Jorge Manrique, Amado Nervo, Santa Teresa de Jesús, Benedetti o León Felipe.

Además, los traductores al español de la obra de Pier Paolo Pasolini, Andrés Catalán y María Bastianes, participarán en un homenaje al escritor y director de cine italiano en el centenario de su nacimiento.

Los narradores y el dialogo entre ellos volverán a tener su espacio, en esta ocasión con la presencia de autores como Agustín Fernández Mallo y el cordobés Mario Cuenca Sandoval.

Música y otras actividades

Como siempre, la música se hará presente, en esta ocasión con la cantante cordobesa Vega y el grupo malagueño Malevaje. Por último, Agredano ha recordado que Cosmocreación invita al público de Cosmopoética a convertirse en creadores, con propuestas como los talleres de poesía y narrativa, el laboratorio de creación poética DIYLab o el concurso de fotopoemas Reversibles, además del programa Cosmopeque, con talleres, lecturas y actividades dirigidos al público infantil y juvenil.

En el empeño de “acercar la poesía y que se desprenda de su matiz elitista” , el festival sacará los versos en la calle y este año se sigue apostando por actividades como el Hombre del Paraguas, que se paseará por la ciudad el 23 septiembre como antesala del festival, las servilletas, unas 350.0000 en 60 establecimientos, con versos de autores que visitan este año Córdoba. La poesía volverá a los centros sociales de la mano de la poeta cordobesa Elena Román, mientras que la actividad Pasajeros al tren implicará a los institutos de educación secundaria, con el propósito de fomentar la curiosidad de los adolescentes por la poesía. Además, Versos libres facilitará el intercambio de libros de poesía en espacios urbanos a través de las bibliotecas de la red Libro Libre.

Durante su intervención, Aguilar ha señalado que este festival “con amplia trayectoria y reconocimiento tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, ofrece una imagen “rica e inquieta de la ciudad que enlaza nuestro presente con nuestro pasado más brillante”.