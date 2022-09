"El cine cordobés necesita dar el salto a la profesionalización"

Edgar Burgos está al frente de esta nueva cita cultural organizada por la asociación Record, de la que es presidente. Este director de cine cordobés cuenta con una sólida trayectoria en el séptimo arte como integrante de la junta directiva de la AIC (Industria del Cortometraje) y miembro de la Academia de Cine Española. Entre sus trabajos destaca haber participado en la realización de los storyboards para series como La Casa de Papel o Sky Rojo y ahora encara con ilusión la primera Semana de Cine de Córdoba, que alza hoy el telón y de la que habla en esta entrevista.

Hoy da comienzo la primera Semana de Cine de Córdoba. ¿Cuáles son los objetivos?

Hemos trabajado en tres públicos potenciales: los jóvenes y estudiantes de Audiovisual de Córdoba, los profesionales y productoras, tanto los de fuera como los de dentro para ponerlos en valor y, por último, el público en general, al que queremos dar a conocer a todos estos profesionales y ofrecerle una programación rica y diversa para que pueda elegir lo que más le interese.

¿Qué pesa más en este encuentro, el cine andaluz o el hecho en Córdoba?

Una cosa incluye a la otra. En Córdoba no tenemos un núcleo de producción suficientemente fuerte como para generar diez películas al año, pero se está dando espacio a voces que o bien van a estrenar película o ya la han estrenado, como es el caso de Slasher, de Alberto Armas, además de la gente que participa en las ponencias y debates o imparte clases en los talleres. Yo diría que más del 60% de las personas que participan son de Córdoba.

¿En qué estado diría que está el cine en la provincia?

Hay que ser realista, Córdoba no es un núcleo de producción como Madrid o Barcelona, ni siquiera se parece a Sevilla. Estamos muy lejos de esas ciudades porque la mayoría de los profesionales se van allí a trabajar, ya que es donde está el cuerpo técnico en su mayoría. Creo que en Córdoba se rueda mucho, pero son producciones de poco alcance, que pueden llegar a concursos de cortos, pero son de bajo presupuesto y no pueden competir con producciones de fuera.

¿Hay talento cinematográfico en Córdoba? ¿Se hace un buen trabajo?

Creo que el cine cordobés necesita dar el salto a la profesionalización, aprender cómo funciona un rodaje profesional... Aquí se trabaja mucho, pero no de forma profesional. La gente no está dada de alta, no cobra... Se hacen cosas con muy buena voluntad y, en algunos casos, con mucho talento, pero no es un circuito que te ayude en el futuro. Si alguien quiere acumular bagaje tiene que irse a las ciudades donde hay una industria del cine.

Esta cita tiene un amplio programa formativo. ¿Se pretende con ello que los que ahora trabajan en el cine conozcan sus entresijos?

Yo siempre me pongo en el pellejo de los que empiezan ahora y lo comparo con mis inicios, cuando aún tenía este tipo de citas a mi alcance. La mayoría nos íbamos a Barcelona o Madrid a buscarnos la vida o a hacer algún curso específico o asistir a alguna conferencia. Lo que estamos intentando es traernos todo eso a Córdoba para que la gente que quiera formarse de una forma más específica tenga la oportunidad de hacerlo.

De entre todos los invitados, ¿a quién destacaría?

Quizá, por ser la primera que ostentará el titulo Embajadora de Córdoba, a Macarena Gómez. Es una actriz a la que avala su carrera, lleva a Córdoba por bandera y nadie mejor que ella para recibir este galardón. Pero cuando te pones a buscar nombres no tenemos nada que envidiar a otras ciudades de Andalucía. Tenemos mucha gente, pero, desgraciadamente, vive fuera.

"Lo que consigue que un rodaje vaya de una ciudad a otra son lo incentivos. Hay que facilitarlo"

El cine andaluz ha adquirido mucho peso en los últimos años. ¿A qué cree que se debe?

La figura de Alberto Rodríguez es clave, igual que la de Benito Zambrano. Recuperaron el orgullo de un par de generaciones y nos enseñaron que podemos rodar cine con nuestro acento. Y eso ha sido un impacto del que iremos recogiendo los frutos, pero hacen falta nuevos nombres que tomen el relevo de estos cineastas.

¿Qué piensa de Córdoba como plató de cine?

Córdoba es un plató de cine potencial, pero igual que otros muchas más ciudades. Lo que consigue que un rodaje se vaya a un sitio o a otro son los incentivos. Hay que facilitar las cosas y muchas veces pueden parecer cifras muy elevadas, pero el impacto económico que tiene en la ciudad es muy importante y lo compensaría. Estamos hablando de una visión económica potente y las instituciones deben tener esa visión.

¿Bajo qué criterios se han elegido las proyecciones?

Sobre todo, hemos intentado dar cobertura a proyecciones andaluzas que no habían llegado a los cines por la pandemia u otras circunstancias y consideramos importante mostrarlas al público. Han quedado muchas fuera, pero creo que hay una película para todo el mundo. Es una oferta muy variada.

¿Qué le gustaría sentir cuando acabe esta primera Semana de Cine de Córdoba?

Sobre todo, que los cordobeses sientan que hay un evento cinematográfico que puede crecer y convertirse en un festival importante para la ciudad. Y si lo quiere, Córdoba lo tiene que demostrar. Necesitamos ese respaldo.