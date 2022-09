Col d´Ornon y col de Parquetout, la vida mancha

El tránsito a la soledad es abrupto. Necesitaba tranquilidad, no oír, no cruzarme con nadie. Uno no va a los Alpes a socializar, eso es hacerse trampa. Puedes buscar refugio en la gente, pero de forma puntual. Una conversación te nutre, pero también te separa de la naturaleza, te distrae, despista, los sentidos no se mezclan, no hay una inmersión total. Quiero pedalear sin ánimos, sin griterío, aunque cueste más, aunque se haga más monótono; no te puedes aburrir de la montaña ni de ti. El tránsito a la soledad es abrupto y necesario, no duele ni aterra, es una consecuencia de esta forma de viajar, no es excepcional, es la lógica.

El tránsito a la soledad llega en el Col d’Ornon. En la cima, a 1.371 metros, hay un bar, habitaciones, una terraza decorada con bombillas de colores y el sonido de una vajilla. En estos viajes venzo continuamente a la tentación. Lo cómodo es agradable, pero no espectacular. La intemperie atrae a la pasión. Me instalo en la mesa de un merendero a la entrada de un frondoso bosque donde sobrevuelan insectos. Tengo que racionalizar el agua para la ducha porque no hay río. Son más de las nueve, derroto a la pereza para quedarme nuevo. Las gotas van cayendo por mi cara. La sensación de limpieza compensa el frío. Además, me queda queso.

Hoy tampoco dormiré solo. Aparecen Steven y Jonathan, mis vecinos de Alpe d’Huez. Jonathan monta la tienda, pero a Steve lo convenzo para que duerma al aire. Me pregunta por los mosquitos. Cuando pernoctas al raso es mejor no pensar en todo lo que puedes tener alrededor. La inquietud solo trae vigilia. Le doy a Steven un repelente de insectos. Dominar al cerebro es lo más complicado en las noches sin techo. Vemos varios erizos merodeando el bosque. La luna apenas entra, dos macizos la bloquean. Le digo que abra bien los ojos, que no tenga prisa por dormirse, que se pierda entre las estrellas del cielo. Tienes que ver la noche.

Steven le manda fotos a su madre cada dos o tres días. Tiene 23 años y ha terminado arquitectura. Me da envidia que haya descubierto esta manera de viajar tan pronto. Yo a esa edad andaba con mi novia de la universidad por las playas de Tarifa, durmiendo en el coche. Supongo que debí pasar por ahí para llegar a los Alpes en bici. Hacerse reproches es injusto. Las pasiones llegan sin esperarlo y son incontrolables. He tocado los extremos. He sentido el frío de una relación y el abrigo en una noche de verano. Hoy hace más fresco que ayer, o quizá sea la ausencia. La soledad desprotege pero te hace muy fuerte. Me despierto sin una sola picadura. Steven aguantó sin meterse en la tienda.

Cada vez tengo más necesidad de leer y menos de hablar. Observo cómo Jonathan desmonta la tienda: me relaja el ruido de las varillas, cómo sacude la lona, sus pisadas sobre la tierra. Aunque en el camino haya hueco para todos, me suelo separar. Cojo y suelto. A veces la compañía te priva de otra gente porque no te paras tanto. Seguimos en la misma dirección, pero los tres sabemos que no nos vamos a volver a ver. Los días empiezan muy pronto en los Alpes. En el mercadillo de Entraigues compro el periódico, pan y fruta. Asciendo el col de Parquetout, un puerto desconocido que me exprime con 7 kilómetros aterradores. Solo me cruzo a un muchacho. ¿Quién va a querer subir esto?

Las hijas de Gilberto pasan el verano llenando garrafas de agua para bañarse; las transportan en un carro que manejan con velocidad y precisión por las calles de Sainte-Luce. Los veranos inocentes e interminables. En Corps me abraso, pero hay un grifo y puedo lavar la ropa y la olla. En Gap un mecánico me dice que urge cambiar los frenos, pero que él no tiene tiempo. En Embrun hay un lago donde puedo nadar y tumbarme. Debería estar descansando tras 120 kilómetros de etapa, pero paso dos horas limpiando las alforjas porque se me ha derramado el bote de aceite. La vida mancha y yo sigo cometiendo errores, por muy experto que me crea. Al menos dejé atrás los reproches.