Los cines de verano de Córdoba siguen siendo una de las ofertas de ocio preferidas por los cordobeses para refrescarse en las calurosas noches de la capital. La programación de este viernes 2 de septiembre en el Coliseo San Andrés, Delicias, y Olimpia es:

Padre no hay más que uno 3

El cine Olimpia (calle Zarco, 14), a las 21.45 horas, proyecta 'Padre no hay más que uno 3'. Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. (FILMAFFINITY)

Tadeo Jones 3: la tabla Esmeralda

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 21.45 horas, 'Tadeo Jones 3: la tabla Esmeralda'. Enrique Gato Borregán (Valladolid, 1977) es el creador del popular personaje Tadeo Jones, que apareció por primera vez en la gran pantalla en un corto en 2004, lo que le valió un Goya al Mejor cortometraje de animación. A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

Voy a pasármelo bien

El cine Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 21.45 horas, 'Voy a pasármelo bien'. Finales de los años 80, David y Layla estudian octavo de E.G.B. y les gusta mucho Hombres G. También se gustan mucho entre ellos, pero como David está mal aconsejado, todas sus intentonas románticas suponen un fracaso. A pesar de todo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes. 30 años después los amigos no se han vuelto a ver, pero nunca se han olvidado el uno del otro. Layla es directora de cine y ha ganado un Oscar. La vida de David, en cambio, ha sido más normal y ni es famoso ni ha ganado ningún premio. Layla vuelve a su ciudad natal para recibir un homenaje y los dos pasarán juntos una semana. Durante esos días se darán cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo. (FILMAFFINITY)