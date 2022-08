Rozalén brilla con un público entregado en el Auditorio de Cabra

Rozalén vivió en la noche de este pasado viernes 5 de agosto uno de los conciertos más brillantes de los que hasta el momento en este verano han tenido lugar en el Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz de Cabra, en el marco de la programación Donde brillan las estrellas. Este concierto abrió las actuaciones previstas para el mes de agosto.

Rozalén hizo vibrar a las aproximadamente 1.500 personas que se dieron cita en una noche donde las altas temperaturas de estos últimos días estuvieron ausentes, recibiendo la artista como contrapartida el calor de un público entregado desde el primer minuto, ya que no paró de bailar y corear cada uno de los temas más destacados de la carrera musical de la cantautora albaceteña, junto a algunas de las canciones de su último trabajo, El árbol y el bosque, que es el que da título a esta gira.

Dos horas llenas de intensidad y emoción en las que no faltó la conexión constante con el público a través de temas como A tu vida, La línea, La maza, Que no, que no, Agárrate a la vida, Y busqué, La puerta violeta y El paso del tiempo, entre otros.

Un concierto brillante donde la artista albaceteña vivió un momento mágico a su término. En los camerinos, y a petición de esta, pudo conocer y compartir unos minutos con Mari Luz Castro Jiménez y Antonio Roldán Molero, la pareja cuyo amor en 1978 inspiró a Víctor Manuel en uno de sus grandes éxitos, Solo pienso en ti. La nueva versión de esta canción ha sido grababa recientemente junto a ocho grandes de la música actual española, como son Amaral, Andrés Suárez, Dani Martín, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Santi Balmes (de Love of Lesbian) y Sidonie, con el fin de rendirle tributo al cantautor asturiano con motivo de su 75 cumpleaños.

Esta pareja de discapacitados psíquicos, padres de tres hijos, contrajo matrimonio en 1982 y vive en la residencia de Promi en Cabra. Su historia, como Rozalén indicaba a CÓRDOBA, hizo que se emocionara al conocer el por qué de Solo pienso en ti. Una emoción que fue a más, añadía la cantante, “pues al conocerlos en persona, soy super feliz y más cuando estas historias inspiran canciones tan honestas y tan de verdad, a ver si me la apunto yo para una próxima”.