La guitarra flamenca de José Antonio Rodríguez (Córdoba, 1964) está presente en el próximo trabajo de Ringo Starr, en un tema, 'Free Your Soul', compuesto por el ex beatle y su productor e ingeniero de sonido, Bruce Sugar, que sale a la venta el 16 de septiembre.

"Sí, se nota la guitarra flamenca, lo que quería era el timbre, la pulsación que yo podía dar a ese tema", ha dicho en una entrevista con Efe el guitarrista cordobés, cuya colaboración como invitado en esta pieza, una de las cuatro que forma el trabajo, 'EP3' y que Ringo Starr anunció ayer en su cuenta de Twitter, ha sido "un gustazo".

El artista cordobés, que atesora reconocimientos en su carrera desde hace más de cuarenta años, describe que 'Free Your Soul' "es un tema pegado al pop".

"Lo hice como siempre, estuvimos trabajando, mandaron los 'tracks', y luego, junto al saxofonista nos dijeron 'tocad, tocad, el tema es para vosotros', y ahí estuvimos tirando millas los dos", ha detallado.

El saxofonista es Dave Koz (Encino, California –Estados Unidos-, 1963), una de las referencias de este instrumento y un fenómeno mediático por su gran presencia como conductor y participante en espacios de radio y televisión sobre jazz.

La pieza en la que participan Rodríguez y Koz "es un tema a tres bandas, con el saxo, la voz de él (Ringo Starr) y mi guitarra". José Antonio Rodríguez confiesa que ha hecho "de todo", colaborando en distintos proyectos de distintas formaciones y músicos pero "en esto no sabía exactamente lo que quería".

Su presencia llega de la mano del productor de Ringo Sttar, Bruce Sugar. "Bruce me conoce de venir a mis conciertos y sabe perfectamente lo que tocaba y lo que querían para tocar ahí, podía haber sido una guitarra acústica y haber ido bien, pero quizás querían algo un poquito diferente y, en realidad, eso es lo que he hecho, hacer el tema mío con las frases que veía y con la forma de interpretar que tengo".

"Soy guitarrista flamenco, me puedo adaptar, pero, cuando colaboras en trabajos así, te piden tu personalidad y ahí va implícito el flamenco", subraya.

De cualquier forma, el artista cordobés, que con 20 años, en 1984 se convirtió en el profesor de guitarra más joven en la especialidad de flamenco al titularse en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, se muestra "encantado" porque a The Beatles los ha escuchado "desde toda la vida, desde niño hasta ahora y en cualquier parte del mundo, es algo que no estaba en mi pensamiento". Relata que ha vivido, sobre todo en el flamenco, muchas etapas de grandes artistas.

"Afortunadamente he estado en los ya que nos faltan, con los que están y los que van a ser, he vivido varias generaciones, pero esta, en realidad, me faltaba, porque es otra dimensión, es la música que me acompañaba de pequeño y escuchaba", explica Rodríguez a Efe.

Las grabaciones las ha desarrollado junto a Dave Koz en Los Ángeles (California, Estados Unidos), donde tiene su residencia habitual, y no deja de asumir que su presencia como invitado en la producción de Ringo Starr "también es un proceso de haber vivido en Los Ángeles varios años".

Allí, refiere, "hicimos una primera pasada del tema, después hicimos otra revisión más guitarrística todavía por tener varias opciones".

A menos de dos meses de la salida del trabajo, que cuenta también con la colaboración de Steve Lukather y Linda Perry en otros temas, y tras verse sorprendido por el anuncio tuitero de un Ringo Starr que a sus 82 años rebosa tanta energía como humor y deseos de paz y amor, Rodríguez no ha escuchado todavía el resultado final de 'Free Your Soul', que podría traducirse como 'Libera tu alma'.

"Tengo la idea de cuando grabé varias versiones más efectistas y menos efectivas, empecé a grabar y me volví loco, como siempre, dando opciones, cuando te implicas en un proyecto, evidentemente, te metes", repasa.

'EP3' estará disponible el 16 de septiembre en formato digital y en CD, y en vinilo de 10” y como casete azul royal translúcido de edición limitada para el 18 de noviembre.