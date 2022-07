Los cines de verano de Córdoba siguen siendo una de las ofertas de ocio preferidas por los cordobeses para refrescarse en las calurosas noches de la capital. La programación de este miércoles 20 de julio en el Coliseo San Andrés, Delicias, Fuenseca y Olimpia es:

Padre no hay más que uno 3

El Cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15 horas, proyecta el estreno 'Padre no hay más que uno 3'. Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades, es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir. (FILMAFFINITY)

Alcarràs

El cine Coliseo San Andrés (Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15 horas, proyecta 'Alcarrás'. Durante generaciones, la familia Solé, cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha. (FILMAFFINITY)

Las tres luces

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca s/n), a las 22.00 horas, proyecta 'Las tres luces'. Proyección de este clásico del cine mudo con música en directo. Dos jóvenes enamorados viajan en diligencia y, de repente, se une a los viajeros un misterioso desconocido. El vehículo se detiene en una posada, y el desconocido desaparece con el joven. La muchacha busca desesperadamente a su novio y, cuando descubre que es la Muerte quien se lo ha llevado, le implora que se lo devuelva.

El buen Patrón

El cine Olimpia (calle Zarco, 14),, a las 22.15 horas, proyecta 'El buen patrón'. Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias, espera la inminente visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar perfecto para la visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables, y dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias. (FILMAFFINITY)

