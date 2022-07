El futuro según Mayor Zaragoza

Prolífico escritor, poeta y político destacado; con una trayectoria intensa que incluye cargos como antiguo diputado del Parlamento Europeo, ministro de Educación y Ciencia en el gobierno de Calvo Sotelo o antiguo director general de la Unesco. Todo ello sin contar su experiencia en la Universidad como doctor en Farmacia o catedrático de Bioquímica. Este martes presenta en la sede de la Fundación Cajasol su última obra, Inventar el Futuro, un libro de ensayos con una marcada preocupación por la crisis ecológica y democrática mundial, aunque con una puerta abierta a la esperanza.

Esta edición, elaborada por Ánfora Nova y patrocinada por la Fundación Cajasol, la Diputación Provincial de Córdoba y la Universidad de Córdoba, supone un llamamiento a la movilización colectiva, a una «ciudadanía que no puede ser solo espectadora, sino que tiene que ser comprometida y consciente de lo que le puede suceder en el futuro», comenta el autor. Se refiere con ello al papel que deben jugar los ciudadanos en un nuevo orden verdaderamente democrático, que anteponga los valores ecológicos, de paz e igualdad a los de la fuerza.

«El mismo día que se hundía una patera en Canarias, uno de los grandes plutócratas pagaba un viaje millonario de turismo a la luna», incide Mayor Zaragoza a este diario «No puede ser que haya este reparto tan desigual de recursos y poderes», añade, convencido de que «ha llegado el momento de la democracia», en el que los pueblos pueden tener verdadera voz y voto a través de, entre otras herramientas, las redes sociales, que favorecen la participación ciudadana. «No podemos tener una gobernanza plutocrática neoliberal. Es hora de un multilateralismo democrático. Una Unión Europea verdaderamente democrática». «No podemos tener una España dependiente de la OTAN», declara, crítico con la situación que sufre Ucrania, ejemplo de un sistema en el que «todo se resuelve en base a un concepto de seguridad que siempre propone la fuerza». El que fuera ministro de Educación percibe en la enseñanza un pilar fundamental para encauzar a las generaciones futuras a solventar problemas que, considera, podrían ser «irreversibles».

Una conciencia ecológica

Federico Mayor Zaragoza cree que la Carta de la Tierra, declaración universal consensuada en los 2000, es uno de los documentos que debería abordarse de forma transversal en los procesos educativos. Con ello, quiere evitar los sucesivos intentos globales que ha habido para frenar el cambio climático. Desde el programa El hombre y la biosfera, puesto en marcha por la Unesco en los 60; La Cumbre de la Tierra en 1992, con 178 países en Río de Janeiro; La Segunda Cumbre de la Paz en el año 2002, en Johannesburgo, con la elaboración de los objetivos de desarrollo del milenio.

El escritor menciona esos eventos que trataron de frenar el cambio climático y a los que «realmente no reaccionamos», se lamenta. Como lamenta las políticas supremacistas de Bush padre e hijo, así como la llegada de Donald Trump que, con la agenda 2030 para frenar el cambio climático sobre la mesa, rechazó los acuerdos que firmó Obama en 2015. «La alegría de la firma de Obama duró cinco meses hasta la llegada de Donald Trump», declara a este periódico Mayor Zaragoza.

«He escrito este libro porque hay posibilidades de compromiso, de que seamos los ciudadanos los que respondamos», incide al respecto, para impulsar a que sean los ciudadanos los que busquen «un sistema multilateral democrático», ya que «antes los pueblos no tenían la palabra ni se podían expresar, pero ahora ya podemos hacerlo», comenta optimista, aunque consciente del doble filo que presentan las redes sociales, como «un arma de distracción masiva», comenta.

Convencido de que «ha llegado el momento de los pueblos» y del buen rumbo de la avance en derechos para la mujer y los colectivos, afirma que el futuro del consenso y de la paz está tanto en las mujeres como en una visión del mundo desde lo femenino. «En el año 1996, cuando Nelson Mandela era presidente de Sudáfrica, coincidí con él y le transmití que estaba muy desencantado por no lograr la cultura de la paz y de la no violencia pese a mis esfuerzos. Me respondió que todo cambiará en 12 años porque la mujer sería entonces la piedra angular de la nueva era», cuenta a este diario. «La mujer solo excepcionalmente usa la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza», añade con una cita literal que Mandela le transmitió justo después de esa conversación.

Con carácter progresista, pero sobre todo con optimismo, cree en las personas. «No podemos consentir dejar un mundo peor a las próximas generaciones, no podemos permitirnos que miren hacia atrás con desprecio», incide una voz convencida en su esperanza.