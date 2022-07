Los cines de verano de Córdoba siguen siendo una de las ofertas de ocio preferidas por los cordobeses para refrescarse en las calurosas noches de la capital. La programación de este domingo 17 de julio en el Coliseo San Andrés, Delicias, Fuenseca y Olimpia es:

Padre no hay más que uno 3

El Cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15 horas, proyecta el estreno 'Padre no hay más que uno 3'. Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades, es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir. (FILMAFFINITY)

La isla de Bergman

El cine Olimpia (calle Zarco, 14), a las 22.15 horas, proyecta 'La isla de Bergman'. Una pareja de cineastas estadounidenses se retira a la isla de Fårö, donde vivió el cineasta sueco Ingmar Bergman, en busca de inspiración para escribir sus próximas películas. Según avanza el verano y aumenta su fascinación por los misteriosos paisajes de la isla, la frontera entre realidad y ficción no tardará en desdibujarse… (FILMAFFINITY)

Lee la crítica aquí.

Belfast

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca s/n), a las 22.15 horas, proyecta 'Belfast'. Drama ambientado en la tumultuosa Irlanda del Norte de finales de los años 60. Sigue al pequeño Buddy mientras crece en un ambiente de lucha obrera, cambios culturales, odio interreligioso y violencia sectaria. Buddy sueña con un futuro que le aleje de los problemas. (FILMAFFINITY)

Lee la crítica aquí.

Morbius

El cine Coliseo San Andrés (Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15 horas, proyecta 'Morbius'. El Doctor Michael Morbius (Jared Leto) es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero sin saber a qué precio. (FILMAFFINITY)