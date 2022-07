Tras dos veranos ensombrecidos, y ya es difícil ensombrecer Córdoba en verano, los cines al aire libre llegan con un aforo a pleno rendimiento y sin restricciones para traernos nuestro querido cine estival. Este año sí, confirmamos que aún quedan noches de verano, de aroma a jazmín y dama de noche. Noches de albero, luz de luna y estrellas. Noches de cola en taquilla de obra, como las buenas barbacoas, taquillas a las que no han llegado los sistemas de pago más kitsch, como el contactless, ni ningún otro que no sea el pago efectivo de toda la vida. Noches de gatos inquietos, de gatos negros que no traen mala suerte, de gatos críticos de cine que maúllan sus reseñas. Pero, sobre todo, noches de ambigú, de bocatas y bolsitas de salsa que se untan, con dificultad, a la lumbre de la proyección. Refrescos que se dejan en el suelo o en la silla libre de al lado, se sostienen en la mano o entre las dos piernas. Noches de descanso intermedio siempre bienvenido que nos hace saber lo que nos queda (la otra mitad, claro), agradecido por los que no se habían mirado el trailer o los que se esperaban otra cosa, y probablemente anatema para los más puristas. Y todas esas noches llegan casi a mitad de precio si se comparan con las noches de invierno. Aún quedan noches de verano, y además, ahora venden cubalibres en el puesto.

El cine de verano nació en Córdoba en 1913, en la extinta plaza de toros de Los Tejares. Era ya entonces, con algunos cambios, tal y como lo conocemos ahora. Este cine era ya como lo es hoy, una de las más agradables y populares opciones de cultura y ocio en unos, aún hoy, tórridos y no siempre agradables días de verano. Verano con agravante, esto es, verano cordobés. Y por aquel entonces verano sin aire acondicionado. Un cine alternativo Este año brilla de nuevo por su ausencia la cartelera del coso de Los Califas. La plaza de toros vuelve a quedarse sin cine de verano. Sus gestores, Grupo Mundo, se amparan en la Ley de Espectáculos Públicos de la Junta, que limita el número de los que puede acoger el recinto. Esta ausencia se suple con la consolidación del cine de verano del C3A (Centro de Creación Contemporánea de Andalucía), que celebra en este año 2022 su cuarta edición y cuenta con un público de entre 100 y 150 personas por sesión. La iniciativa nace con el deseo de aunar modernidad y tradición. Esa modernidad se explica, en parte, a través de la programación seleccionada por José Luis Cienfuegos, que es uno de los expertos en cine más destacados del país. Dicha programación es diferente a la que el espectador encuentra en otras carteleras de la ciudad y ha sido confeccionada primando la calidad artística sobre lo comercial, ampliando así la oferta cultural ya disponible en otras terrazas de estío. El sueño de una noche de cine de verano También permanece vivo el cine de barrio más popular con iniciativas que nacen de las propias barriadas, de la gente, del boca a boca y de las ganas de cine. Sirvan de ejemplo las proyecciones que la asociación vecinal Valdeolleros trae cada viernes de este mes de julio en su remodelada plaza, o el cine de verano del Luciana Centeno, en el barrio de San Agustín, que saca adelante la asociación de vecinos Galea Vetus y el AMPA del colegio López Diéguez. Los asistentes cambian En el cine Olimpia hay una cola de algunas decenas de metros para ver la película Uncharted. Una mujer de avanzada edad cuenta a sus amigas que la película se basa, de hecho, en un juego y que al menos este, al jugarlo, le pareció extraordinario. Muchas generaciones de cordobeses han disfrutado de los cines de verano y lo han hecho en las mismas terrazas en las que disfrutan los jóvenes ahora, pero entre tanto los cordobeses han tenido tiempo de cambiar, tal y como lo ha hecho todo lo demás. Selenay y Merve vienen de gala, llegan desde Turquía y parece que el pago en efectivo hasta ese momento lo han usado poco porque, aquí, les ha pillado a contrapié. A Francesco se le presume un gusto refinado, napolitano, de la tierra de Sorrentino y admirador suyo. A la salida del film, Francesco, que viene al cine de verano acompañado de Hani, su amigo argelino, muestra sus reservas acerca de la película pero también su encanto por «la fantástica atmósfera del lugar, el clima fresco y los colores del cine al aire libre», en lo que él mismo reconoce como algo «único».