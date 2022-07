Llega otra promoción de la Fundación Gala

Un año más, la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores ha hecho su selección de becarios para el próximo curso 2022-2023, que será su promoción número veintiuno. Esta vez el proceso ha sido particularmente complejo debido a la variedad y calidad de las solicitudes, que han llegado desde todas las partes del mundo, pero estamos satisfechos con un grupo en el que prima no solo la calidad sino también la diversidad de propuestas. Esto, sin duda, hará el curso mucho más enriquecedor para todos sus integrantes.

En un primer cribado ya se podía observar la gran diversidad de intereses en la obra de los solicitantes. Esto, sin duda, hace el trabajo más duro a los seleccionadores, ya que una de las particularidades de la beca es que busca la diversidad en los objetivos creativos de sus becarios: cuanto más diversos, más podrán aportarse los unos a los otros. Por otro lado, también es interesante que se creen afinidades entre ellos, por lo que la preselección basada en las muestras de trabajo y los proyectos es fundamental para este fin.

Las entrevistas, a las que llega un número muy reducido de solicitantes, siempre son una experiencia enriquecedora. En ellas se conocen las inquietudes creativas de las nuevas generaciones y cómo verdaderamente pueden o no ponerlas en pie dentro de la dinámica de la Fundación Antonio Gala. Esta beca es una beca creativa, pero también de convivencia, ya que requiere un compromiso por parte de los seleccionados de compartir su trabajo y su experiencia, pero también de aceptar lo compartido por unos compañeros con los que van a convivir durante ocho meses. Tratamos pues en las entrevistas no solo de aclarar conceptos acerca de los proyectos presentados, sino también valorar qué grupo de convivencia se va a crear. Esta parte es un bonito riesgo a correr.

Los elegidos provienen de España, Cuba, México y Somalia. Podemos destacar que, entre ellos, dos son cordobeses. En lo que respecta a las diferentes disciplinas, seis serán de artes plásticas y dos de composición musical. Dentro de la literatura se han becado dos proyectos de poesía, dos de novela, uno de relato y uno de dramaturgia. Completa el grupo la beca de investigación sobre la obra de Antonio Gala, que es la segunda vez que se concede desde que se creó esta plaza extraordinaria.

Tenemos la confianza de que este grupo comprenderá y formará parte del espíritu de una fundación única en el mundo, que apoya la creación joven interdisciplinar y busca crear las condiciones idóneas para una comunidad de artistas. Para esta beca no se requiere una gran experiencia previa, pero sí se va a tratar al becario como si la tuviera: sin clases, sin profesores y con una confianza total en que es capaz para realizar el proyecto que se ha propuesto. Recibir esta beca implica también una oportunidad para averiguar si uno quiere realmente dedicarse a tiempo completo a una disciplina artística. Al eliminar todas las trabas que pone la vida moderna a la creación -precariedad laboral, alquiler, cocinar, limpiar-, los becarios se enfrentan a un sueño que puede resultar intimidante: ya no hay excusas para no enfrentarse al proceso creativo. Se trata de un reto que ha inspirado y animado a más de 300 becarios ya a lo largo de veinte años de trabajo. Así, la estancia en esta casa constituye un ensayo para una vida comprometida con la creación que solo puede hablar de la generosidad de Antonio Gala. Antonio no creó una fundación para él, sino para el futuro. Desde la selección, un año más, hemos intentado honrar ese deseo.

(*) Tutores de Narrativa y Poesía, respectivamente, de la Fundación Antonio Gala, expresidentes de la fundación y ganadores, entre otros, del Premio Azorín de Novela y del Internacional de Poesía Loewe, respectivamente.