Los cines de verano de Córdoba siguen siendo una de las ofertas de ocio preferidas por los cordobeses para refrescarse en las calurosas noches de la capital. La programación de este jueves 14 de julio en el Coliseo San Andrés, Delicias, Fuenseca y Olimpia es:

Padre no hay más que uno 3

El Cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15 horas, proyecta el estreno 'Padre no hay más que uno 3'. Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades, es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir. (FILMAFFINITY)

La peor persona del mundo

El cine Coliseo San Andrés (calle Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15 horas, proyecta 'La peor persona del mundo'. Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales. (FILMAFFINITY)

La voluntaria

El cine Olimpia (calle Zarco, 14), a las 22.15 horas, proyecta 'La voluntaria'. Cansada de su vida de jubilada, y de compararse con sus amigas que son abuelas, Marisa (Carmen Machi) decide viajar a un campo de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, descubre una realidad que no habría podido imaginar y que le lleva a explorar los límites entre el amor y la necesidad de sentirse útil.(FILMAFFINITY)

Malnazidos

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca s/n), a las 22.15 horas, proyecta 'Malnazidos'. Durante la Guerra Civil Española, meses de sangrientos combates han dejado tras de sí miles de muertos en las trincheras. Jan Lozano, capitán de la quinta brigada del bando nacional, cae prisionero junto a un joven soldado cuando los rodea en el bosque un grupo de republicanos. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es hacer frente a una misión imposible en campo enemigo. Pero un peligro mayor del esperado obligará a los bandos rivales a unirse contra un nuevo y desconocido adversario. Tendrán que dejar de lado el odio mutuo y así evitar convertirse en infectados. (FILMAFFINITY)