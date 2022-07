Los cines de verano de Córdoba siguen siendo una de las ofertas de ocio preferidas por los cordobeses para refrescarse en las calurosas noches de la capital. La programación de este miércoles 13 de julio en el Coliseo San Andrés, Delicias, Fuenseca y Olimpia es:

Cinco lobitos

El cine Coliseo San Andrés (calle Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15 horas, proyecta 'Cinco lobitos'. Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. (FILMAFFINITY)

La voluntaria

El cine Olimpia (calle Zarco, 14), a las 22.15 horas, proyecta 'La voluntaria'. Cansada de su vida de jubilada, y de compararse con sus amigas que son abuelas, Marisa (Carmen Machi) decide viajar a un campo de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, descubre una realidad que no habría podido imaginar y que le lleva a explorar los límites entre el amor y la necesidad de sentirse útil.(FILMAFFINITY)

Morbius

El Cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15 horas, proyecta 'Morbius'. El Doctor Michael Morbius (Jared Leto) es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero sin saber a qué precio.(FILMAFFINITY).

Malnazidos

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca s/n), a las 22.15 horas, proyecta 'Malnazidos'. Durante la Guerra Civil Española, meses de sangrientos combates han dejado tras de sí miles de muertos en las trincheras. Jan Lozano, capitán de la quinta brigada del bando nacional, cae prisionero junto a un joven soldado cuando los rodea en el bosque un grupo de republicanos. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es hacer frente a una misión imposible en campo enemigo. Pero un peligro mayor del esperado obligará a los bandos rivales a unirse contra un nuevo y desconocido adversario. Tendrán que dejar de lado el odio mutuo y así evitar convertirse en infectados. (FILMAFFINITY)