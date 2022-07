La música y el cine llegan a El Brillante

El Centro de Educación Musical y Artística Contemporánea (Cemac) inauguró el pasado viernes El Patio de Cemac, un lugar donde se ofrecerán varios eventos culturales este verano que complementarán su actividad como escuela de música. Todo ello con una particularidad, la de que el público asistente escuchará con cascos los eventos y, por tanto, no habrá altavoces, no solo para no molestar a los vecinos, sino, sobre todo, para vivir una nueva experiencia. De esta forma, a parte de colaborar con el medio ambiente y no ofrecer una mayor contaminación acústica, los espectadores tendrán la opción de personalizar el sonido que desea escuchar del show que esté viendo. En principio, tiene un aforo de 30 personas, con escuchas independientes y cascos por persona que aporta la escuela y que han pasado los test de calidad para un disfrute absoluto del evento, y en un futuro se llegará a un aforo de 60 personas. Conciertos, presentaciones, teatro, cine o cualquier actividad cultural se dará cita en este espacio. Los artistas que deseen reservar el espacio y ofrecer su trabajo pueden reservar in info@cemaccordoba.es sin coste alguno.

Así nace El Patio de CEMAC, un espacio para el mundo de la cultura en el más amplio sentido de la palabra. Según señala el director de Cemac, José Gutiérrez, este nuevo espacio también puede servir para revitalizar la cultura en una zona de la ciudad donde no se despliega habitualmente. «En El Brillante se celebran pocas actividades y este espacio, además, ofrece una experiencia distinta de la que el viernes pasado salió todo el mundo muy contento», continúa el director de la escuela, cuyos alumnos también actuarán dentro de un programa, que incluye cine de verano y que llegará hasta el 4 de agosto todos los viernes. Las siguientes citas son, el sábado 14 la actuación de Our Destiny y el día 28 la de los alumnos de la escuela. En cuanto al cine, el día 21 se proyectará Los Goonies y el 4 de agosto el filme Regreso al futuro. Todos los eventos se celebran a las 21.30 horas.