Fernando Aguayo capta la esencia de Mallorca

Hasta el 18 de julio se puede ver la obra de Fernando Aguayo en la galería Galería de Arte Gabriel Vanrell de Palma de Mallorca y las sensaciones hasta ahora han sido «maravillosas», según relata el pintor cordobés, que lleva el arte en las venas, no en vano es hijo de prestigioso artista Mariano Aguayo, «aunque mi obra no tiene nada que ver con lo que hace mi padre», señala el creador. Bajo el título Gestualismo y realidad, ha presentado una serie de obras a las que une una técnica muy personal, donde impera una mancha de pintura muy potente, suelta y gestual, combinada con el uso de la tinta china en líneas que parecen perfilar la realidad; ofrecer orden al desorden. El resultado son obras en la frontera entre lo abstracto y lo figurativo, dotadas de una gran personalidad.

La exposición la componen paisajes de Mallorca, perspectivas desde el mar y también retratos, donde destaca la interpretación que hace el artista de la figura femenina, describiendo a una mujer fuerte y de energía desbordante, lo que la convierte, en palabras del autor, en la más potente de las fuerzas de la naturaleza si ponemos en relación su tamaño con la magnitud de las transformaciones que han tenido lugar en este mundo gracias a esa energía interior. «Ha sido una alegría exponer en esta sala, donde yo no tenía contactos, pero he tenido un gran apoyo que solo me produce agradecimiento», dice

Economista de profesión, el pintor decidió en el año 2015 abandonar su despacho para dedicarse de lleno a la pintura, aunque desde el 2011 ha expuesto su obra en lugares como la Galería Studio 52 o Carmen del Campo, ambas desaparecidas en la actualidad. «Fueron esas exposiciones las que me animaron a dejarlo todo por la pintura», señala Aguayo, que también ha mostrado su obra en países como Abudabi, Arabia Saudí, Francia, China.