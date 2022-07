Broche de flamenco y jazz fusión con Al Di Meola en el Gran Teatro

Con la cancelación de Alan Parsons sobrevolando la clausura de la 41 edición del Festival de la Guitarra, caía sobre los hombros del guitarrista americano el peso del cierre de la cita cultural. Al Di Meola salió al escenario del Gran Teatro con diez minutos de retraso y, en actitud solemne, comenzó a demostrar su maestría a la guitarra clásica.

Ecos de Paco de Lucía- una de las figuras que han colaborado con Di Meola- sobrevolaron los punteos en los primeros temas de flamenco jazz fusión. Un ejercicio hipnótico que sirvió como introducción inmejorable a un espectáculo de psicodélica sensibilidad. El gusto del guitarrista por lo exótico se advirtió desde los primeros acordes, que trasladaron rápidamente a un teatro repleto a tierras lejanas. Paisajes sonoros inexplorados e inabarcables para una conciencia superficial. Al Di Meola requiere esfuerzo en la escucha, capacidad de sorpresa para apreciar los contrastes de ritmo y melodías.

En un ejemplo de complicidad entre músicos, Paolo Alfonsi fue el segundo en salir a escena para unirse a una conversación animada de guitarras. Dos capas sonoras que fueron fabricando un aura envolvente, un vaivén emocional de marcada potencia. Ningún instrumental en acústico había sonado mejor en todas las jornadas del Festival. Entonces Di Meola saludó al público con su acento americano y su voz tosca "parece que se ha fumado un puro", comentaron en el palco. "Hace tres años que no tocamos juntos", admitió. "Estas canciones son inéditas y ustedes las van a escuchar en vivo por primera vez", añadió despertando el entusiasmo. No mentía, desde luego. El concierto prometía versiones de los Beatles pero, cuando Sergio Martínez se unió al duo para aportar los toques de batería a un fandango, se empezó a advertir que el carácter del espectáculo iba a ser bien distinto.

De la potencia del duende pasaron a un irregular y colorido Close your eyes, con el que el público no quiso contener su emoción en los silencios y se deshizo en palmas a cada ocasión. Un choque de puños entre los dos guitarras marcó el final del tema y dejó al guitarrista solo en una melancólica comunión con su guitarra. Ante la intimidad que se creó en el recinto cabe preguntarse, ¿le habrá puesto nombre?, ¿hablará Di Meola con su guitarra del mismo modo en que ella conversó con los presentes?. "No sé cómo no se le cae la mano", observaron entre el público y justo cuando Sergio Martínez volvió al escenario con un solo de cajón el líder del trío movió la mano en señal de dolor. Guitarra y percusión conversaron con virtuosismo. compaginaron tiempos, intensidades, acompañamientos con Idas y venidas frenéticas. "That's it" después de dejar a los presentes boquiabiertos. Como queriendo expresar "qué más queréis ya".

La parte de improvisación jazzística se advertía cuando querían dejar de mirar las partituras. Hasta el propio Paolo Alfonsi se sorprendía de que Di Meola le instase a marcar un solo a su placer. Sencillamente hicieron lo que les apeteció, con resultados de placeres exultantes. Llegó un punto en el que fue complicado tratar de controlar, entender o seguir nada. El desarrollo parecía expresar algo como No te apures, tú relájate y déjate sorprender porque te prometo que voy a hacerlo.

Se sintió lo suficientemente cómodo con el público como para conversar sobre su época de colaboración con Paco de Lucía- anécdota con la marihuana de Paco incluida- para introducir al guitarrista cordobés José Antonio Rodríguez, quien se unió al trío como sorpresa estelar y broche de oro, de flamenco dorado brillante, al concierto y al Festival. Público en pie y ansioso de más, una más con el genio que compartió banda con Chick Corea. Y precisamente fue un tema del pianista el elegido para los bises junto a su trío y José Antonio Rodríguez.Un colofón que dejó a los asistentes exultantes. Estos genios hacen lo que les da la gana.