La 41 edición del Festival de la Guitarra con la cancelación del concierto de Alan Parsons, pero con el concierto del guitarrista Al Di Meola en el Gran Teatro como plato fuerte del sábado.

En esta cita, Al Di Meola presenta Across the Universe, el disco que publicó en 2020 y donde ofrece virtuosos arreglos y creativas interpretaciones de 14 canciones de The Beatles con una producción completa a gran escala que incluye orquestaciones equilibradas con fastuosos arreglos acústicos y eléctricos. Al Di Meola siempre ha manifestado que fueron The Beatles quienes le incentivaron a tocar la guitarra, "un catalizador importante para querer aprender música", señala. De hecho, en 2013 ya publicó un disco homenaje a la banda de Liverpool. En definitiva, un tributo hecho por uno de los mejores guitarristas del mundo para honrar a la banda más importante de la historia.

Para el concierto estará acompañado de Sergio Martínez a la percusión, Paolo Alfonsi a la guitarra y Robert Harder (FOH).

Por otro lado, concluye el ciclo de Patios de Guitarra en el Museo Arqueológico de Córdoba con el concierto Europa y América Latina. Diálogos entre la guitarra académica y la popular. Lo protagonizan dos guitarristas clásicas: Mencía Ortiz y Lucía Duro. Será Lucía quien dé comienzo al concierto, donde interpretará obras de Tárrega, Badalo y Giuliani. En el año 2019, Lucía Duro accede a las enseñanzas superiores de música en el CSM Rafael Orozco de Córdoba, donde estudia sus dos primeros años de carrera con la tutela de Javier Riba. Actualmente, se encuentra en su tercer año de formación bajo la dirección de Pablo Menéndez. En esta etapa participa también en cursos impartidos por Marco Smaili y Marco Tamayo, dos grandes concertistas de la actualidad.

Por su parte, Mencía Ortega, que ofrecerá la segunda parte del concierto, interpretará obras de Leo Brouwer, Quique Sinesi, José Luis Merlín y María Luisa Anido. Nacida en Granada, inicia sus estudios de música en el CPM Antonio Lorenzo de Motril. Estudia cinco años de violonchelo con Isidoro Aparicio y Alberto Martos e inicia sus estudios de guitarra con Rafael López. Se traslada a Córdoba para estudiar en el CSM Rafael Orozco con Javier Riba y compagina sus estudios en el superior con clases de composición y música popular con el compositor José Luis Merlín. Actualmente es alumna de Javier Molina. Al final, ambas guitarristas interpretarán la obra “Der Ball”, del compositor J.K. Mertz.