David Segura funde danza y psicología en ‘Manipulación’

Un total de cinco variados espectáculos componen la programación de la última jornada de Palma. Feria de Artes Escénicas, que se está celebrando estos días en la localidad de Palma del Río. Una vez más, el cartel ofrece propuestas para todos los públicos y la participación de importantes intérpretes, entre ellos David Segura, que estrena hoy, a las 21.15 horas en los Jardines Reina Victoria, Manipulación, un teatro de calle para espacios no convencionales, en el que acerca la manipulación producida por un intérprete, ejerce la toma de control del comportamiento de la bailarina utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocríticas.

Pero la jornada empezará con teatro infantil a cargo de la compañía Danza Mobile, que pondrá en escena en La Caseta, a las 12.00 horas, un espectáculo de teatro con números musicales en clave de clown dirigido a todos los públicos. Castigo de Dios presenta el imaginario y sugerente instante justo después de la muerte y antes de la subida al paraíso, o bajada a los infiernos, del Doctor John Langdon Down, médico británico que estudió el síndrome que lleva su apellido. Una obra de teatro que cuenta como el Dr. Down sube al cielo y se da cuenta que Dios es mujer y tiene síndrome de down.

A las 18.00 horas, en las salas Reina Victoria Antonio Álamo y Abel Mora presentan Sí, a todo, que, en palabras de Álamo es la historia de un amigo. Un actor, para ser más concreto. Un actor que ha trabajado en algunas obras de teatro y en algunas películas de renombre (Ocho apellidos vascos o El niño, entre otras), lo que no signifique que nos suene su cara. Siempre salió en esas películas que vieron millones y millones de personas muy de refilón, diciendo (o no diciendo) un par o tres de frases. Le seguirá, en el mismo escenario, a las 20.00 horas, Josefina la gallina puso un huevo en la cocina, el primer trabajo unipersonal que Vaca 35 Teatro.

Este espectáculo se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración con el Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA) y el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Por último, en el Teatro Coliseo, a las 22.00 horas, la compañía Mundo Ficción combatirá los prejuicios en el montaje Homenaje a los Álvarez Quintero, en el que el tándem de los compadres, Alberto López y Alfonso Sánchez, se alía con las actrices Antonia Gómez y Carmen Canivell para reivindicar la vigencia de unos creadores a los que el tiempo apartó «injustamente» de la cartelera teatral.