Daniel Galindo: "RNE me ha permitido ser un mirón privilegiado"

El periodista malagueño de Radio Nacional de España (RNE) Daniel Galindo ha recibido en la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río el reconocimiento de la profesión teatral por su dedicación desde las ondas de la radio a la difusión de las artes escénicas. Galindo conduce, entre otros muchos contenidos, el programa La Sala, y esa dedicación le ha hecho merecedor del sexto Premio Cofae por la labor de comunicación cultural que genera complicidades en el sector, con independencia de sus condiciones y lugar de procedencia, y por su atención a los proyectos de las ferias de artes escénicas.

De esta forma, Cofae reconoce la trayectoria profesional y vital de Daniel Galindo (Málaga, 1978), destacando su compromiso con el hecho artístico y la comunicación cultural, así como su entrega por la dignificación de los profesionales de las artes escénicas en el sentido más amplio, ofreciendo visibilidad al trabajo de compañías, teatros y eventos escénicos.

Daniel Galindo, que ha estado presente en 20 ferias dentro de las diferentes comunidades autónomas del país, recuerda sus inicios profesionales en Málaga antes de emprender su camino periodístico desde Madrid: «Málaga no era lo que es ahora. Ahora, en cultura, es una ciudad puntera, antes no. Fran Perea, María Estévez, etcétera, son de mi generación y tuvimos que salir de allí».

Galindo reivindica la cultura y la radio como servicio público. Tiene, dice, la suerte de trabajar en RNE y reconoce la difícil labor de los compañeros de otros medios privados que no tienen tanto espacio para dedicar a la cultura: «Soy un mirón privilegiado. El poder tener espacio para propuestas, que nadie te diga lo que tengas que contar con intereses de por medio. Desde el sector público se debe tener la vocación de servicio público».

Convencido de la importancia de la cultura para la sociedad y defensor de su capacidad para rescatar a la ciudadanía en tiempos difíciles, asegura que «la cultura es un servicio y un bien público. Como la sanidad y la educación. ¿Quién ha salvado la pandemia? Me da igual lo que la gente lea, pero que lea. Desde casa nos han salvado la literatura, la música y el cine».

Este profesional considera que la cultura, pese a ser un pilar fundamental de la sociedad, no tiene muchas veces las cuotas de audiencia que debería. Independientemente de la repercusión que tenga sobre nosotros como sociedad, «estamos trabajando en un momento donde las artes escénicas son algo más local, a diferencia del cine. Se necesita mucho apoyo regional, local, nacional. Se necesita mucho más apoyo institucional, de otra manera no llegas a tantas ventanas», señala. Por último, y respecto al acento andaluz, el periodista responde: «Tenemos mucha suerte y no podemos renegar del acento. Durante muchos años hay acentos que han sido considerados de forma peyorativa. Hoy sigue pasando, aunque menos. Todavía tenemos que curar».