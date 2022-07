Los cines de verano de Córdoba siguen siendo una de las ofertas de ocio preferidas por los cordobeses para refrescarse en las calurosas noches de la capital. La programación de este viernes 8 de julio en el Coliseo San Andrés, Delicias, Fuenseca y Olimpia es:

Spiderman: No way home

El Coliseo de San Andrés (Calle Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15 horas, proyecta 'Spiderman: No way home'.

La peor persona del mundo

En el Cine Olimpia (Calle Zarco, 14), a las 22.15 horas, 'La peor persona del mundo'. Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado, y por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser él. Secuela de 'Spider-Man: Far From Home'.(FILMAFFINITY)

Uncharted

El Coliseo de San Andrés Cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 22.15 horas, proyecta Uncharted. Basada en una de las series de videojuegos más vendidas y aclamadas por la crítica de todos los tiempos, «Uncharted» presenta a un joven, astuto y carismático, Nathan Drake (Tom Holland) en su primera aventura como cazatesoros con su ingenioso compañero Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). En una aventura de acción que se extiende por todo el mundo, ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda de “el mayor tesoro nunca antes encontrado” al tiempo que rastrean las claves que les podrían conducir al hermano de Nathan, perdido hace ya mucho tiempo.. (FILMAFFINITY)

El buen patrón

El Cine Fuenseca (Plaza Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta 'El buen patrón', del director Fernando León de Aranoa. Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias, espera la inminente visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar perfecto para la visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables, y dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias. (FILMAFFINITY)

Benedetta

El Cine Olimpia (Calle Zarco, 14), a las 22.15 horas, proyecta 'Benedetta'. Italia, siglo XVII. La pequeña Benedetta Carlini es llevada al convento de Pescia, en la Toscana. Con el transcurrir de los años se va manifestando su tendencia mística. Adaptación de la novela "Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)", de Judith C. Brown, que gira en torno a un convento y la homosexualidad de una de sus monjas, quien desde joven comenzó a tener visiones sin conocer el motivo. (FILMAFFINITY)