El homenaje a Roberto Quintana pone en marcha la Feria de las Artes Escénicas de Palma del Río

La Feria de las Artes Escénicas de Andalucía de Palma del Río se ha puesto en marcha en su 39 edición poniendo de manifiesto la necesidad de generar un debate sobre hacia qué horizonte debe caminar el mundo del teatro en la comunidad autónoma andaluza. El certamen se ha inaugurado este martes con el homenaje al creador Roberto Quintana.

Así, en la apertura, el director de la feria, Ramón López, ha puesto de manifiesto que "todos tenemos algo que decir, que sugerir, de cara al objetivo de la difusión de las artes escénicas, de las compañías andaluzas". El mensaje de Roberto Quintana, homenajeado por la profesión y la feria en esta 39 edición con el premio Salvador Távora, ha sido más conciso, pues ha reflexionado desde el terreno del teatro como creación colectiva y ha llamado a celebrar un congreso que "estudie la realidad de las artes escénicas de Andalucía".

Con más de 55 años de profesión, la de Quintana es una figura clave en el teatro andaluz, como actor, dramaturgo, director, productor, gestor, fundador de compañías míticas en la escena andaluza, como Esperpento o Teatro de Mediodía. El creador ha reclamado, a la hora de recibir este reconocimiento, que “profesión e instituciones hagan algo, no podemos ser industria de las artes escénicas cuando el 92% de nuestra profesión no vive del oficio en el país. Esto es más terrible que el hecho de que la profesión esté en paro” y se ha mostrado convencido de que “la sociedad necesita el teatro”. Quintana subraya que “fuimos patria del mejor momento teatral, el siglo de Oro”, para indicar a continuación que “necesitamos cambiar”, por lo que aboga por una Ley de las Artes Escénicas.

Roberto Quintana ha querido compartir su homenaje, desde el convencimiento de que el teatro es fruto de la creación colectiva, con “todos los hombres y mujeres que me han enseñado, me han construido como actor”, personalizando en las figuras de Eugenio Jiménez, quien “me ayudó a descubrir la música de las partituras, el texto como una partitura” y Juan Carlos Sánchez, quién ha destacado de Quintana que “este hombre es un maestro” y apuntando que “los Rodero de hoy no tienen el prestigio de entonces”. Ramón López se ha valido de una camiseta de este encuentro de las artes escénicas donde se lee "Alma de Teatro" diciendo a Roberto Quintana que “alma de teatro eres tú”.

El homenaje de la Feria de las Artes Escénicas a Roberto Quintana ha cerrado la inauguración de Palma, 39 Feria de las Artes Escénicas de Andalucía, donde el director de la misma desde su inicio, Ramón López, insiste en “los que estamos en la organización tenemos la vista puesta en la próxima edición”, aludiendo a los 40 años al servicio del sector de las artes escénicas andaluzas. Ha agradecido a las instituciones que soportan esta feria de exhibición y mercado, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, al igual que ha subrayado el trabajo del equipo técnico y del público.

En este punto, la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, recordó que “Palma lleva 39 años creciendo y disfrutando con el teatro”. Destaca la figura de Ramón López, indicando que “hubo un concejal muy cabezón, muy cabezón”, añadiendo al éxito de esta feria al público de Palma, “que se conmovió desde el principio, es muy profesional”. Caro de la Barrera habla de un triángulo perfecto en esta Feria, público, instituciones y profesionales, a los que desea todo el éxito en Palma.

La secretaria general de Innovación Cultural y Museos y directora de la Agencia andaluza de Instituciones Culturales, Mar Sánchez Estrella, ha destacado “el arraigo de la Feria con la población de Palma”, haciendo hincapié en que “39 años es una cifra para estar orgullosos, mostrar, promocionar y difundir las artes escénicas son objetivos que se han ido sumando año a año”. Sánchez no obvia las dificultades que ha atravesado el sector cultural y el público en los dos últimos años marcados por la pandemia, y agradece la responsabilidad de público y profesión. Igualmente, la directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha afirmado que las artes escénicas son una herramienta de transformación social”, destacando su labor también por la educación y la concienciación contra la violencia de género. Sánchez Estrella puso de manifiesto la presencia del Gobierno andaluz en la Feria con equipamientos técnicos, recursos humanos y contratación de compañías. Sánchez también ha tenido palabras para Quintana recordando espectáculos donde “pocas veces un actor me ha emocionado tanto como Roberto”.

La diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Córdoba, Inmaculada Silas, ha afirmado que “la Feria es el mejor escaparate de las artes escénicas de Andalucía, punto de encuentro que genera nuevas oportunidades y proyectos”.

La inauguración de la Feria también ha servido para firmar un convenio de colaboración con el Festival Circada de Sevilla. Su director, Gonzalo Andino, recuerda espectáculos de circo contemporáneo que han pasado por distintas ediciones de esta feria y apunta que incluso se han creado espacios específicos. Ahora se trata de establecer una relación de ida y vuelta entre ambas citas de las artes escénicas. En esta mirada cómplice, se ha programado Proyecto Tránsito con 361 Grados.

El director de la Feria de las Artes Escénicas también ha reivindicado el compromiso de la cultura con la realidad que nos rodea, haciéndose eco de los trabajadores de Zumos Palma al indicar que “les ayudéis a difundir su problemática, me parece que el teatro tiene que estar presente”.