El recuerdo de los comienzos, los orígenes y esencias no paran de impregnar los conciertos de los artistas nacionales en esta edición del Festival de la Guitarra. Casualidad o no, el guitarrista John Scofield vuelve este miércoles a la América de su juventud con el proyecto Yankee Go Home!, que presentará a las 20.30 horas en el Gran Teatro.

La banda liderada por Scofield toca roots-rock-jazz, si bien el propio guitarrista asegura que es difícil definir el estilo de música que podrán escuchar los espectadores. Jon Cowherd (teclista), Vicente Archer (bajista) y Josh Dion (batería) interpretarán temas de Stevie Wonder, Neil Young o Bernstein, sin pasar por alto los nuevos temas de Scofield. Una declaración de intenciones americanas. Simultáneamente, a las 20.30 horas de la tarde, se subirá al escenario del Teatro Góngora el cuarteto suizo Eos Guitar Quartet para realizar su homenaje a Paco de Lucía bajo el título El alma de Paco. La excelente acogida internacional de esta formación la ha llevado a ofrecer conciertos desde Córdoba, La Habana, Moscú e incluso China. La lista de personalidades musicales notables que han dedicado obras al Eos Guitar Quartet es muy extensa. Desde Leo Brouwer al propio Paco de Lucía. Todavía hay entradas disponibles tanto para ver la apuesta de Scofield en el Gran Teatro como para la cita con Eos Guitar Quartet en el Góngora. Por la noche, a las 22.00 horas, llega el turno del concierto que ofrecen los guitarristas Ricardo Gallén y Joaquín Clerch en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral donde, en compañía de la Orquesta de Córdoba, interpretan piezas de Mario Castelnuovo-Tedesco y Concierto del sur del mexicano Manuel Ponce. En la segunda parte, Ricardo Gallén y Joaquín Clerch interpretarán a dúo el Concierto madrigal para dos guitarras y orquesta de Joaquín Rodrigo. La asistencia a este concierto es por invitación y todas las localidades están agotadas. Dentro del ciclo Patio de Guitarras, el Palacio de Viana acoge a las 22.00 horas un tributo a Paco de Lucía con los guitarristas Losguitarristas Fran Tarí, Manuel Herrera y Carlos Llave. Estos alumnos del Conservatorio Superior Rafael Orozco, se atreverán con la taranta, soleá, alegrías o bulerías en compañía de palmeros y la mejor percusión. Asimismo, comienza el curso de baile de Mercedes de Córdoba. Bajo el título de Coreografía del romance. El movimiento a través de la emoción, la artista, Premio Nacional de Flamenco en 2013, acompañada por la guitarra de Juan Campallo mostrará desde dónde parte cada movimiento y cómo ordenarlos para construir una coreografía orgánica. Todo ello con un fin único y primordial como es el de la transmisión. Este curso se desarrolla en La Axerquía del 6 al 8 de julio en horario de 10:00 a 13:00 horas.