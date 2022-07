La gira El viaje del Astronauta Gigante trae el mañana lunes al Festival de la Guitarra de Córdoba a Coque Malla, que vuelve a los escenarios con toda su banda para presentar su último disco, un repaso a su carrera en una caja recopilatoria que contiene 5 cedés. El concierto tendrá lugar en el Gran Teatro, a las 20.30 horas.

El último trabajo del que fuera voz, guitarra y líder de Los Ronaldos incluye canciones de la mítica banda madrileña, colaboraciones con otros artistas, temas de su vertiente como compositor de música de cine y para la escena e incluso piezas inéditas. El box lleva por título El astronauta gigante, una mezcla del nombre de dos discos que el artista considera “bastante claves y que empiezan por diferentes razones etapas muy importantes en mi carrera: Soy un astronauta más (1999) es mi primer disco en solitario, y La hora de los gigantes (2009) es el que yo siento como mi primer disco en solitario, el primero con el que noto que empiezo a conectar con el público y, a partir de ahí, hasta ahora, que estoy en un sitio en el que me siento muy cómodo”.

Cuando todavía era un adolescente, a los 17 años, Coque Malla ya era famoso en el mundo musical como líder de una banda puntera de la década de los ochenta, Los Ronaldos, un periodo que abarcó desde 1985 hasta 1998. Un año después comienza su etapa en solitario, representada por casi una decena de discos, destacadas colaboraciones con bandas como Fito y Pitipaldis, Love of Lesbian o Pereza, un Goya a la mejor canción con Este es el momento para la película Campeones… en total 35 años de carrera recogidos en la selección que contiene El astronauta gigante, un resumen del pasado y el presente de Coque Malla como músico. Una trayectoria en la que no ha perdido su amor por el rock, en ocasiones con aromas de rythm and blues, o incluso de blues puro y duro.

Ahora, a sus 52 años, nadie puede decir que el madrileño no es un referente para varias generaciones, aunque él no cree que lo recuerden por Los Ronaldos. “Todo lo que me está ocurriendo tan potente no es por eso. La gente que va a los conciertos hoy es por las nuevas canciones”. En cualquier caso, él no se harta de sus viejos temas, canciones con su antigua banda que fueron un éxito: Adiós papá, Guárdalo, Por la noche, No puedo vivir sin ti o Qué vamos a hacer. “No tengo –dice-- esa sensación”. “Creo que los conciertos son un proceso creativo tan inmediato, tan bestia, que se crea en el momento, en vivo, que cada día que te subes al escenario la canción suena de una manera diferente y la tocas de una manera distinta. Por eso hace que el concierto sea tan explosivo y tan creativo”.

En su concierto en el Gran Teatro de Córdoba, la voz y la guitarra de Coque Malla estarán acompañadas por Gabriel Marijuán (batería), Héctor Rojo (bajo), David Sánchez (teclados) y Amable Rodríguez (guitarra).