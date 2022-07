'CODA: los sonidos del silencio'

Versión americana de la producción francesa La familia Bélier (Eric Lartigau, 2014), poco original por tanto, aunque con resultados espectaculares a la hora de conseguir premios, como los recogidos la noche de los Oscar (mejor película, guion adaptado, actor secundario) o cuatro más en Sundance… y muchos más. ¿Y qué tiene este filme para enamorar a tanto jurado? Pues, sencillamente, una buena dosis de amabilidad, buenas intenciones, frescura y optimismo.

Asimismo, se puede ver como una lección de cómo superar determinados problemas como a los que se enfrenta la protagonista (encarnada de maravilla por Emilia Jones), una joven de 17 años -único miembro de una familia donde todos son sordos- de quien dependen todos en casa, no sólo a nivel comunicativo sino también laboral en la empresa pesquera que intentan sacar a flote con su ayuda. De hecho, el título posee un doble significado: el musical y la denominación que recibe el hijo o hija de padres sordos: CODA (child of deal adults). Así que tendrá que luchar con el chantaje emocional a que es sometida para que no abandone el hogar cuando un profesor de música descubre las posibilidades artísticas y los resultados que puede obtener con su voz, aunque a cambio el precio es alto y abandonar a los suyos supone una decisión muy dolorosa. En la trama se introducen unas pinceladas de romanticismo, el descubrimiento del amor por parte de la joven protagonista, para que haya de todo.

El filme, escrito y dirigido por Siân Heder, se presenta como una producción independiente con aspiraciones a hacer feliz al espectador durante los 111 minutos que dura y que se pasan volando, invitando tanto a reír como a llorar, con bastante música de fondo, pues no es un elemento más al uso: tiene su protagonismo en el argumento, ya que se revela como el sueño imposible de esta joven pescadora con voz de ensueño, esclava de una situación bastante dramática por las circunstancias en que vive su familia, a la que adora tanto como realizar su sueño de ser cantante profesional.