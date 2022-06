Los cines de verano de Córdoba siguen siendo una de las ofertas de ocio preferidas por los cordobeses para refrescarse en las calurosas noches de la capital. La programación de este miércoles 29 de junio, con el Coliseo San Andrés, Delicias y el Fuenseca abiertos, trae a las pantallas 'Alcarrás', del director Joachim Trier; 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa, y Ennio, el maestro, de Giuseppe Tornatore.

Alcarras

En el Coliseo San Andrés (Calle Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15 horas, proyectan 'Alcarrás'. Durante generaciones, la familia Solé, cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha.

Cinco Lobitos

En Cine Delicias (Frailes, 10), a las 22.15 horas. Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. (FILMAFFINITY)

Ennio, el maestro

En el Cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca s/n), a las 22.00 horas. Retrato de Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX, uno de los más queridos por el público, dos veces ganador del Oscar y autor de más de quinientas partituras inolvidables. El documental presenta al Maestro a través de una larga entrevista realizada por Tornatore, testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, los hermanos Taviani, Carlo Verdone, Barry Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer y Pat Metheny, música y material de archivo. El documental también se propone revelar el lado menos conocido de Morricone, como su pasión por el ajedrez, que puede tener vínculos misteriosos con su música. Así como el origen en la vida real de algunas de sus intuiciones musicales. (FILMAFFINITY)