La cita con las cuerdas sube de nivel

El Festival de la Guitarra recobra el pulso en una 41 edición sin restricciones sanitarias y con la vista puesta en asegurar la buena recepción de una selección de espectáculos variados en géneros y artistas. Va por buen camino. Las citas con Sara Baras y Coque Malla en el Gran Teatro llevan semanas con las localidades agotadas, así como el concierto de Guitarricadelafuente. El músico y compositor británico Alan Parsons se cayó finalmente del cartel debido a los problemas de salud que lo alejan de su gira europea. Deja un hueco entre los virtuosos de las cuerdas y cede el peso de lo internacional al guitarrista de jazz John Scofield. El cante jondo pierde protagonismo al coincidir este año con la futura celebración del Concurso Nacional de Arte Flamenco. El pop-rock se hace notar en el festival, pero sin desplazar a la guitarra clásica ni a los ritmos caprichosos del jazz. La cita con las cuerdas comienza esta semana.

Flamenco | Acordes en torno al baile

La bailaora Sara Baras lleva su Alma al Gran teatro el 1 de julio. Este espectáculo abre el Festival de la Guitarra con un homenaje al bolero y un repaso por los ritmos de seguiriya, soleá, caña, garrotín y bulería. Un despliegue de música, baile y excenografía que se rinde al «sabor de lo auténtico» bien enmarcado en el contexto actual.

El guitarrista y compositor José María Gallardo, junto al guitarrista Miguel Ángel Cortés, cuentan con el baile de Ana Morales para estrenar en el Teatro Góngora su espectáculo Albéniz Flamenco. Se trata de un homenaje al compositor Albéniz a través de la unión entre guitarra clásica y flamenca, que tiene asegurada su calidad dado el éxito de ambos guitarristas en la Bienal de 2014.

Jazz | Fusión de géneros y convivencia

Los amantes del género musical abanderado de la libertad más absoluta tienen una cita el 6 de julio, en el Gran Teatro, con John Scofield y su proyecto Yankee Go Home! que, literalmente, busca volver a la esencia primigenia de los sonidos americanos. A base de Roots-Rock-Jazz, aunque Scofield odia las definiciones, la agrupación pasea por clásicos de Neil Young, Jimmy Webb, Sting, Leonard Bernstein o Pharoah Sanders. Acompañarán a Scofield, Jon Cowerd, al teclado; Vicente Archer, al bajo y Tony Leone, a la batería. En definitiva, un homenaje a los 50 años de jazz del guitarrista estadounidense.

Al día siguiente, el 7 de julio, el Gran Teatro da la bienvenida a la agrupación The Guitar Conference Band , formada por Peter Berstein, Mark Whitfield y Jesse Van Ruller, quienes quisieron ser artífices de un escaparate para que los músicos de jazz del mundo se reunieran en el escenario para intercambiaran ideas musicales de una manera relajada. Un concierto de jazz, a menudo, no es más que una conversación entre colegas que no hablan con palabras, sino con música. Acordes, rasgueos y solos en una jam session en vivo para los forofos de estos episodios.

El 9 de julio se sube al escenario del Gran Teatro Al di Meola, que, junto a su trío de músicos, compartirá con el público una retrospectiva de los casi 50 años de prestigiosa carrera. Ha recibido, entre otros, el premio honorífico Miles Davis otorgado por el Festival de Jazz de Montreal y el premio Lyra de la Fundación Húngara para las Artes Escénicas, así como numerosas nominaciones a los premios Grammy por sus complejas melodías líricas provocativas, unidas a una armonía sofisticada. Una guitarra esencial.

Clásica | De lo vanguardista hasta Verdi

La cita con lo clásico comienza el 3 de julio en el Teatro Góngora con el concierto del dúo Steps, formado por el intérprete del laouto (laúd griego) Vasilis Kostas y el violinista Laith Sidiq. Su espectáculo presenta el disco de 2022, que aúna los universos musicales de las tradiciones griega y árabe con la improvisación contemporánea. Ambos quieren experimentar con nuevas estructuras y desafiar los límites de la música. Tratarán de hacer disfrutar al público haciendo que se cuestionen las ideas preconcebidas respecto a un dúo musical. Una forma de acercarse a dos culturas ajenas a través de las cuerdas.

El mismo 3 de julio, la plaza de San Agustín se presta a uno de los pocos eventos gratuitos de esta edición con el concierto de Luis Bedmar, quien estará acompañado del coro Brouwer en un homenaje al músico Luis Bedmar (Fundador de la Orquesta Ciudad de Córdoba).

El 4 de julio llega el turno de David Russell, considerado uno de los mejores solistas instrumentales del mundo en la música clásica. El ampliamente premiado guitarrista promete dejar al público del Teatro Góngora boquiabierto con interpretaciones como Malagueña.

El 6 de julio, el Teatro Góngora acogerá un sentido homenaje a Paco de Lucía, interpretado de la mano de Eos Guitar Quartet, integrado por Julio Azcano, Marcel Ege, David Sautter y Michael Winkler. Contará con Ricardo Espinosa a la percusión.

Ariel Abramovich y María Cristina Kiehr presentan el 7 de julio, en el Teatro Góngora, El dulce trato hablando: la música de Alonso Mudarra. La sesión clásica finaliza el 8 de julio en el Gran Teatro con la Orquesta Joven de Andalucía, acompañada de María Esther Guzmán a la guitarra y bajo la dirección musical de Lucía Marín. Sus interpretaciones contarán con piezas de Tchaikovsky y de Verdi.

Pop-rock | De Medina Azahara a La MODA

La icónica banda de rock andaluz presenta el 1 de julio, en el Teatro de la Axerquía, su nuevo álbum de estudio Llegó el día. A base de los grandes temas de Triana, el grupo revivirá el alma del trío sevillano Triana que marcó un antes y un después en la historia del rock español de los 80.

La guitarrista y cantante de rock Susan Santos se sube al escenario del Teatro Góngora el 2 de julio, junto a un power trío que mezcla rock, blues y otras músicas de raíz americana. Santos se ha ganado su lugar, merecido, entre los grandes intérpretes de este género debido a su pasión innata por la música, que lleva cultivando de forma autodidacta desde siempre.

El Teatro de la Axerquía ya calienta motores para el concierto del 2 de julio de Andrés Calamaro. En su Tour 22, el artista argentino repasa sus grandes éxitos, desde Flaca a Jugar con fuego. La característica personalidad sonora de Juan Perro, el proyecto de Santiago Auserón, se consolida en Libertad, el espectáculo que presentará el 3 de julio en el Gran Teatro. Un viaje por los paisajes sonoros españoles, americanos y europeos, al que se suma una banda de virtuosos cómplices.

Coque Malla ha agotado todas las entradas para su concierto del 4 de julio en el Gran Teatro. Con su nueva gira, El viaje del astronauta gigante retoma los conciertos que quedaron pendientes durante la pandemia para colmar las expectativas de un público ansioso por escuchar en directo hits como Me dejó marchar, Berlín y Un lazo rojo.

Las mismas ganas hay en el público joven para el primer concierto de Guitarricadelafuente en Córdoba. El carismático cantautor de los rizos lleva el 5 de julio al Gran Teatro su sonido ecléctico, mezcla de pop y flamenco, que lo sitúa entre las tendencias emergentes de reinterpretación de los géneros.

En una línea similar, Califato 3/4 combinan raíz andaluza con la electrónica. El 7 de julio llevarán su propuesta a la Axerquía junto a Tanxugueiras, en un concierto que no necesita presentación. Las grandes citas con las cuerdas culminan el 8 de julio en la Axerquía con la unión de Muchachito Bombo Infierno y La MODA.