Nega, uno de los dos recitadores (MC) de Los Chikos del Maíz, que mañana actúan en Manresa (Barcelona), ha anunciado a Efe que en noviembre publicarán un nuevo libro-disco, que se titulará 'Yes future', con la intención de reivindicar que "la izquierda ofrezca un futuro a la gente".

Los Chikos del Maíz (LCDM) es un grupo de rap político formado en Valencia en 2005 por los recitadores Ricardo Romero, Nega, y Toni Mejías, Toni el Sucio, y el pinchadiscos Martín Plan B, definidos como marxistas y antifascistas y cuyas letras, críticas con las desigualdades sociales, la monarquía o la precariedad laboral, están llenas de referencias cinematográficas y literarias.

Tras debutar con las maquetas 'Miedo y asco en Valencia' y 'A D10s le pido', en 2011 publicaron su primer disco, 'Pasión de talibanes', al que siguió el libro-disco 'La Estanquera de Saigón' (2014) y el EP 'Trap Mirror', con el que se despidieron en 2016, mientras dieron rienda suelta a proyectos en solitario o a otros en común, como Riot Propaganda, junto a Habeas Corpus.

En 2019 volvieron con uno de los mejores álbumes de rap en castellano de todos los tiempos, 'Comanchería', y la pandemia les llevó a editar dos años después otro EP, 'David Simon'.

Según Nega, 'Yes future' es un disco-libro, que también se publicará en vinilo, en la línea de lo que fue 'La estanquera de Saigón', con artículos de César Rendueles, Miquel Ramos, Manuel Romero, Yago Álvarez o Arantxa Tirado, mientras que, de las colaboraciones musicales, aún no puede decir nada, aunque avanza que "habrá alguna sorpresa importante, nacional e internacional".

"Es un darle la vuelta al lema punk de que no hay futuro para albergar esperanza. Si la misma izquierda es incapaz de ofrecer un futuro, cómo se lo hará la gente", se pregunta Nega, que se reconoce "cansado del derrotismo, del nihilismo y del 'coaching' barato de la música urbana", plenamente individualista frente a los problemas colectivos.

"Hay que reivindicar el optimismo innato de la izquierda. Estamos cansados de las distopías: es más fácil imaginar el fin del mundo que el del capitalismo", resume Nega, para quien "si el presente es lucha, el futuro es nuestro".

Y es que el pasado 29 de enero LCDM reunió a 10.000 personas en el Wizink Center, con un sinfín de artistas invitados, en un concierto "muy especial" y en el que tocaron "techo" y donde celebraron sus 17 años de carrera.

Para Nega, fue un concierto "mágico, perfecto, sin ningún fallo y que nos ha posicionado bastante bien". "No es fácil meter tanta gente y no está a la altura de todos", admite el MC valenciano, que lamenta que "los grandes medios no se hicieron eco", por lo que se permitieron licencias como empezar con el himno de la URSS y la imagen de Lenin, junto a la hoz y el martillo, proyectados.

Y pese a que han colgado algunos temas de ese concierto en sus redes, Nega descarta la futura edición de un disco en directo porque no le gusta ese formato, aunque sí deja claro que "algo haremos: un documental, una película... pero ese material saldrá".

Los Chikos del Maíz, que han colaborado últimamente con los raperos valencianos de Poetas Puestos, que lidera Charly Efe, en la canción 'Al carajo', y con los madrileños 935 Crew en 'Un pie en la horca', un tema de hip-hop clásico de bombo-caja-sampler, tienen un proyecto del que Nega tampoco puede decir nada aún.

El grupo, que tras publicar 'Comanchería' y hacer la gira por salas, se encontró confinado y sin poder actuar en ningún festival, se considera, pese a ello, "afortunado". "Visto ahora fue una locura. Nos preguntábamos: ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuánto durará esto?", se confiesa Nega.

Por eso, en 2021 publicaron el EP 'David Simon', dedicado al guionista de series como 'The wire' o 'Deuce', un disco "pandémico, de bases clásicas, de hip-hop clásico, muy arriesgado pero que nos apetecía. En otras condiciones, no lo hubiéramos hecho".

Al respecto, Nega afirma que le pareció "muy interesante" la reciente entrevista de Pablo Iglesias a David Simon en 'La Base', y dice estar esperando su próxima serie sobre la Brigada Lincoln.

"Es muy triste que tengan que venir de fuera a contarnos cómo fue la Guerra Civil española, y sea Simon o Ken Loach, sin la equidistancia con el fascismo de aquí", arguye Nega, que mañana actuará en la primera jornada del festival Flames de Manresa.

Ofrecerán 75 minutos de repertorio "festivalero y cañero" y compartirán escenario con Lal'Ba -que acaba de publicar 'Per mi', con Ariox; Smoking Souls -que presentarán 'La cura'-, Lágrimas de Sangre -que harán lo propio con 'Armónico Desorden'- y la valenciana JazzWoman, con 'Atlantis' recién publicado.

El viernes 24 de junio Flames continuará con Lil Rússia, tres propuestas valencianas como Xavi Sarrià -que pondrá de largo 'Causa'-, Zoo -con 'Llepolies' convertido en uno de los mejores discos de la temporada- y Auxili, con 'Guaret' de promoción, para cerrar la noche con El Pony Pisador y Tropical Galaxia.

Nega y Toni seguirán, por su parte, por Pinto -25 de junio-, Valencia -2 de julio-, El Bonillo -día 8-, Castellón -día 23-, Adra -5 de agosto-, El Vendrell -día 6- y Villena -12 de agosto-, mientras que el 9 y 10 de septiembre actuarán en Chile -Valparaíso y Santiago de Chile, respectivamente-, y por esas fechas anunciarán otro concierto en Latinoamérica, seguramente en Argentina.

Para Nega, "este es un verano de festivales, una verdadera burbuja, con más oferta que demanda, y ya están cayendo algunos", por lo que avisa de que está "con la mosca detrás de la oreja porque el público tendrá que elegir, no podrá ir a todo tal y como está la situación económica", y espera que en 2023 se vuelva "a la normalidad".