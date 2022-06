"Si hay derecho en lo siniestro y en lo recto oscuridad, dejadme, dejadnos cambiar" reza el estribillo de Ahora qué, una canción originalmente publicada en 2014 en el disco La Guerra que Respiro de Subtónica, compuesta y escrita por Javier Estévez, alma máter de este proyecto musical. Términos muy frecuentemente empleados en el espacio político y que hacen alusión a la izquierda (siniestra), la derecha, lo recto, lo oscuro… Y por último esa petición de cambio que suele asociarse a una mejora, a una solución a los problemas de la sociedad.

La canción continúa con "¿Qué hay de cierto en lo propuesto si no escuchan la verdad?", revelando esa desconexión entre los partidos políticos y el pueblo y esa inercia a "prometer" sin escuchar verdaderamente lo que resulta esencial y necesario.

Más allá del mensaje de esta canción, que es idéntico al de la original, lo que verdaderamente hay que resaltar es el cambio estilístico de la mano del cantautor cordobés Luis Medina. “Quería comprobar cómo era una canción de este tipo pasada por el filtro y la perspectiva de artistas a los que admiro y que estuvieran lejos de mis influencias musicales más directas”, dice Estévez.

“Después de hacer la versión de De Paso en homenaje al maestro Aute le propuse esta idea a Luis y no solo aceptó, sino que me envió una demo absolutamente maravillosa, que luego empecé a construir y mejorar hasta llegar a la versión que hoy presentamos”. En esta grabación también ha colaborado el músico de origen cubano Iván Ruiz Machado, al contrabajo, aportando una línea musical "realmente espectacular".

"Trabajar con Javier -afirma Luis Medina- es un verdadero placer, porque es alguien con las ideas bastante claras y muy proactivo en la colaboración. Hicimos la versión de Aute, y cuando me habló de cómo podrían ser sus canciones desde la perspectiva de otros músicos, me puse a revisar algunas de ellas. Y Ahora qué tenía todo lo que a mí me motiva para zambullirme en la música. Me estimuló mucho ver que le gustó la idea que le envié, y el resultado, tras trabajarla, ha sido una recreación fantástica de una canción muy buena".