Alan Parsons ha cancelado su gira europea, tour que incluye el concierto programado el 9 de julio en el Teatro de la Axerquía para cerrar el 41 Festival de la Guitarra de Córdoba. La cancelación se ha producido por motivos de salud del artista. El importe de las entradas adquiridas por internet se devolverá automáticamente a la tarjeta desde la que se realizó la compra. En el caso de localidades compradas en taquilla, la devolución del importe se efectuará hasta el viernes 22 de julio próximo en la taquilla del Gran Teatro.

Según un comunicado de de Faro Producciones, hasta principios de esta semana, estaba claro que el productor, compositor e intérprete icónico Alan Parsons no tenía intenciones de reducir la velocidad en el corto plazo y esperaba con ansias una gira de conciertos tan esperada por Europa. Después de dos años de cancelaciones y aplazamientos de giras relacionadas con Covid, tiempo durante el cual grabó un nuevo álbum de estudio y mezcló una serie de proyectos, incluidos dos de sus conciertos en vivo y varias actualizaciones de sonido envolvente de sus álbumes clásicos, Parsons, de 73 años, y su banda de músicos altamente calificados conocida como The Alan Parsons Live Project se encontraron de gira por todo Estados Unidos durante la primera mitad del año.

Esto incluyó una temporada en el tema de la música progresiva Cruise to the Edge en mayo. Se programaron actuaciones adicionales para comenzar en toda Europa a finales de junio; eso es hasta que Parsons tuvo un problema grave en la columna que repentinamente estalló, afectando drásticamente su movilidad. Sus médicos le ordenaron cancelar la próxima gira y someterse a una cirugía muy necesaria. Al respecto, Parsons señala que “No hay forma de que pudiera haber hecho el viaje para la gira y actuar en el escenario en mi condición actual. Arreglaré este problema, y luego será 'volver al trabajo' y los negocios como siempre”. Parsons está profundamente entristecido por el aplazamiento de la gira y se da cuenta de que sus fanáticos estarán decepcionados con la noticia.

Sin embargo, cabe señalar que no tiene intención de reducir la velocidad o colgar las cosas a largo plazo. Después de todo, Parsons pudo mantener sus compromisos de la gira anterior a principios de este año a pesar de que se había roto un codo y una costilla justo antes de que comenzara la gira.