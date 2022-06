Lya presenta sus nuevos temas en la Noche Blanca

No es la primera vez que participa en la gran cita del flamenco en Córdoba, pero el concierto que ofrecerá del próximo sábado en el Quiosco de la Música en el marco de la Noche Blanca del Flamenco es especialmente ilusionante para Lya, ya que será la presentación en Córdoba de las canciones de su último disco, El quinto escalón, grabado en los últimos años y del que la cantante cordobesa ha mostrado ya varios adelantos. Después de más de veinte actuaciones tanto en España como en países como Francia o Portugal desde que en el pasado mes de febrero viera la luz este trabajo, la cantante cordobesa se muestra «muy feliz» al poder dar a conocer estos temas en su ciudad natal en una actuación de casi dos horas que comenzará a las 00.00 de la velada dedicada al flamenco. Según señala la artista, este quinto trabajo discográfico, grabado entre Córdoba, Sevilla y Madrid por el productor Toto Puerma y autoproducido por la cantante, «es un disco lleno de emociones» donde destacan canciones como Manuela, dedicada a su hija; Mas de mil colores, un tema en el que habla del maltrato a la mujer; Más me duele a mí, un canto al desamor, o la bulería Desde que no estás, en la que muestra los sentimientos sobre la muerte de su padre.

Una de las canciones más emotivas de El quinto escalón, continúa la artista, lleva por título La vida, que escribe a un hombre sin techo, al cual ha destinado todos los derechos que se generen de esa canción. También destaca Lya la colaboración con el cantante y compositor Frank Diego en una canción con sonidos muy actuales mezclados con flamenco funky llamada En plena libertad. El toque de color y los sonidos latinos se aprecian en Ven, una explosión de salsa con la que a buen seguro hará bailar al público en la que ha colaborado el saxofonista cubano Cristóbal Agramonte. Además de estos nuevos temas, Lya promete recordar las canciones más importantes de su trayectoria como De colores, Así lo siento o Detalles que guardé, en un recorrido por sus discos anteriores. Lya siente una especial «ilusión» ante este concierto y recuerda con mucho cariño sus dos actuaciones anteriores en esta cita con el flamenco, la primera «cuando Niña Pastori me invitó a participar de su actuación cuando el gran escenario se ubicaba en el Paseo de la Victoria», y le segunda cuando puso el fin de fiesta a la velada en el 2013. «Tengo muchas ganas de presentar este disco en Córdoba, ya que llevo muchos años trabajando en él», un retraso que se debe en gran parte al importante papel de madre que ahora ejerce. «Hasta ahora, el público ha recibido muy bien estos nuevos temas», señala la cantante. Tras la actuación de Lya, ya casi a las 02.00 horas, tendrá lugar el espectáculo Mëstiza. Deep House & Flamenco, protagonizado por un transgresor dúo femenino que lleva a su terreno la identidad del flamenco en el panorama andaluz. Tras unos años en solitario, ambas artistas han decidido unir esfuerzos para ahondar en sus raíces, fusionando sonidos tradicionales con la música electrónica con los palos del flamenco, una idea que surge de la inspiración de diversos géneros del house que beben de diferentes raíces como el afro house o el latin house.