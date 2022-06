Anael, una cordobesa en el mundo del reggaeton

Ser cantante ha sido el sueño de muchas niñas y niños, pero muy pocos consiguen cumplirlo, ya sea por desinterés en el futuro, falta de talento o porque veían inaccesible este mundo. Ana Lozano, más conocida como Anael, era una de esas niñas que desde que tenía uso de razón ha querido dedicarse a esto. Decidió emprender su carrera artística una vez tuviese finalizada la universitaria y una estabilidad económica. «Tomé esta decisión por valores familiares. Una vez me vi con estabilidad y posibilidad de hacerlo fue una serie de Netflix, La reina del flow, la que me llevó a dar el paso», afirma la cordobesa. Con la canción Soltera dio su primer paso en el panorama musical y el tema cuenta con casi 30.000 visualizaciones en YouTube.

Ella misma se sorprendió con su repercusión: «No, no la esperaba, y más en un tema sin videoclip. No es porque sea mío, pero está muy bien producido y tiene muchos ingredientes para que guste a la gente. Conecta con las mujeres en el momento que se rompe una pareja», confiesa. Además de Soltera, Anael cuenta con otro tema propio, Lento, que poco tiene que ver con el anterior, ya que este se centra en la vida en pareja. Por otro lado, cuenta con covers de diferentes personalidades de la música. Su género principal es el reggaeton, ya que como ella misma afirma, «me fascina por su positivad y las ganas de bailar que me transmite».

Para una artista emergente, el proceso creativo depende desde principio a fin de ella, ya que debe costearlo y escribirlo por su cuenta. Como relata la cantante, «cuando finaliza el proceso sientes una satisfacción inmensa, todo lo has hecho por ti misma. Además, el feedback de la gente que te apoya y lo vive contigo es muy bonito».

Actualmente, la cordobesa vive en Málaga ejerciendo de maestra de Educación Primaria, profesión que compagina con la música y aprender danza moderna y baile latino. «Me levanto a las seis de la mañana todos los días para que me cunda y pueda hacer todo lo que necesito. No quiero dejar de lado mi sueño y saco horas de donde sea», explica satisfecha.

Para el futuro más inmediato, Anael está empezando a preparar un repertorio de actuaciones para dar el salto al espectáculo en directo. Además, ella va a seguir componiendo y sacando temas poco a poco, aunque es consciente de la dificultad de llevar a cabo estos planes por su cuenta. «Dejo la puerta abierta por si un sello quiere hacerme alguna propuesta. Al ir por libre, mis posibilidades son muy limitadas. Me gustaría ser profesional por completo y centrarme en esto», admite Anael, que se puede escuchar en YouTube en AnaelMussic, en Tiktok Anaelmussic y en Instagram como Anael_life.