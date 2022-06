José Infante se acerca a la vida de Antonio Gala

Este lunes la Nave de las Canastas, en el restaurante Bodegas Campos, fue el escenario de la charla Antonio Gala, un hombre aparte, basada en el título homónimo de la obra que el poeta y escritor malagueño José Infante llevó a cabo en los 90 y que quiso recuperar en esta ocasión para acercarse a la vida y obra del autor cordobés, con el que compartió 25 años de charlas y confidencias debido a la relación de amistad que mantenían ambos escritores.

Antonio Gala, un hombre aparte, editada por Espasa Calpe y presentada en la Feria del Libro de Madrid en 1994, aborda la obra teatral, novelística y sobre todo poética de Antonio Gala desde otro punto de vista; el que solo ofrece la confianza que generan los momentos compartidos con José Infante tanto en la residencia de Madrid del autor cordobés como en La Baltasara, su residencia de verano en Málaga. Una complicidad que permitió a Infante convencer a Gala de que publicase 11 sonetos de La Zubia para una pequeña colección publicada en los 90.

"La publicación de una antología de Gala lo convirtió en el primer poeta Best Seller, debido al gran número de obras que vendió", comentó José Infante, quien ha seguido la trayectoria de su migo desde sus inicios hasta la actualidad, cuando el retiro del cordobés dificulta un nuevo acercamiento. "Con la perspectiva del tiempo y toda su obra publicada, está claro que su poesía es el meollo de toda su producción; ya sea en forma de artículo periodístico, relato u obra de teatro", explicó Infante. El malagueño destacó, asimismo, la "transformación del lenguaje televisivo" presente en las series de Gala.

Asimismo, el que llevó a cabo la selección de los poemas para la publicación en 2016 de la antología Una señal en el corazón, introducción inclusive, destacó de su amigo su actitud crítica con la realidad de su época, así como su independencia intelectual. "Él no se ha casado nunca con nadie, ni siquiera en su etapa de crítica social durante la transición, y creo que eso es precisamente lo que ha hecho que su obra no esté lo suficientemente reconocida a pesar de haber ganado cientos de premios, aunque no el Cervantes, el Nacional de las Letras y el Príncipe de Asturias", incidió el poeta malagueño a este diario.

Respecto a la pregunta de si el pensamiento gala resulta contemporáneo, Infante respondió de manera rotunda. "claro que sí, él fue muy crítico con la OTAN cuando el organismo estaba en plena actividad y queda claro que su papel está ahora en plena actualidad", añadió el autor. Su alegato a favor del valor de la obra de Gala , se expande a su legado formal, José Infante destacó lo "mucho" que pueden aprender las nuevas generaciones de la obra de su amigo. "La poesía actual tiene poco rigor expresivo y formal y está muy contaminada por las redes sociales", incidió con la certeza de quien confía en el legado de un gran autor, pero sobre todo amigo.

Ambicioso homenaje del Ateneo a Gala

El Ateneo de Córdoba ultima, junto a la fundación Antonio Gala, los preparativos de un reconocimiento llevado a cabo en septiembre y octubre con la colaboración de instituciones y colectivos de Córdoba .

Este ambicioso programa, que busca implicar a la ciudadanía, comenzará el 30 de septiembre con la inauguración a las 19.00 horas de la exposición Córdoba de Gala, sobre la obra teatral del autor, en la Fundación Cajasol. A las 20.00 horas, el mismo día, tendrá lugar un concierto de la camerata de Antonio Gala en la sede de la Fundación.

El 1 de octubre tendrá lugar un concierto de flamenco y recital en el centro cultural cercano a la Plaza de Toros. El 2 de octubre, a las 12.00 horas, se representará El collar de Azahara, en Medina Azahara, con fragmentos de Gala e Ibn Hazm. Por la tarde, a las 20.00 horas, Clara Montes dará un concierto en La Magdalena.

El 3 de octubre Manuel Gaete, Pablo García Casado, Juana Castro y Joaquín Pérez Azaústre recitarán en homenaje a Gala a las 20.00 horas, en Fundación Cajasol. El 4 de octubre, también a las 20.00 horas, el Real Círculo de la Amistad acogerá el espectáculo de cante de Blanca del Rey, con un catedrático de guitarra como acompañamiento. El 5 de octubre se hará una sesión extraordinaria en la Real Academia. El 7 de octubre Manuel Galiana leerá poemas de Gala en la Fundación Cajasol. El 9 de octubre se prevé un paseo del Club de Enganche a las 12.00 horas, en La Victoria. El Ateneo entregará la medalla de oro al autor cordobés ese mismo día.

El programa concluirá el 9 de octubre a las 20.00 horas con un concierto de música sacra en la Mezquita-Catedral por parte de la orquesta y el coro del obispado. Además, se leerán textos de Gala en colegios públicos y privados y en las aulas de la UCO, sin olvidar la entrega de placa del Córdoba CF.