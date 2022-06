La imponente voz de Pastora Soler volverá a sonar este sábado en la plaza de toros de Córdoba, el mismo escenario en el que el pasado año tuvo que suspender el concierto debido a la lluvia. Dispuesta quitarse la espinita, la cantante promete una actuación en la que despliega su trayectoria de la mano de las canciones que han marcado su carrera y su vida. Todo un espectáculo lleno de color en el que habrá mucho ritmo y también baladas, además de presentar en directo los dos adelantos de su nuevo disco, que saldrá en septiembre y lleva el mismo título que la gira, Que hablen de mí. Por ahora, es ella la que habla de sí misma y «al público le está gustando oír mi historia en primera persona», dice la artista.

Su última actuación en Córdoba se frustró por la lluvia. ¿Viene a resarcirse?

Eso espero, la verdad es que me dio mucha rabia tener que suspender aquel concierto, fue una tormenta eléctrica que asustó mucho a los técnicos. Tenía muchas ganas, pero el sábado me quitaré la espinita. Pasaremos calor, pero a eso estamos acostumbrados.

Deja atrás ‘Sentir’, su último disco, para adentrarse de lleno en otro espectáculo, ‘Que hablen de mí’, que también será el título de su siguiente trabajo, que verá la luz en septiembre y del que ya nos ha adelantado dos canciones. ¿Nos mostrará otros nuevos temas?

La semana próxima vamos a sacar un nuevo single, pero no me ha dado tiempo a montarlo para este concierto de Córdoba. Esta gira está siendo muy especial porque hay una parte en la que hago un repaso de mi trayectoria, contando mi historia a través de mis canciones, de los temas que siempre me han acompañado desde que empecé con la copla hasta el día de hoy, y es algo que a la gente le está gustando mucho porque al fin y al cabo estoy contando como es este camino, con subidas, bajadas, desengaños y éxitos. Es un concierto que tiene esa parte cercana y acústica.

¿Cuáles son esas canciones que han marcado su trayectoria, su recorrido?

Todo empezó con la copla, así que no faltará este género con la primera que grabé. Y a partir de ahí, cuento mi etapa cordobesa de la mano de Manuel Ruiz Queco, que encontró para mí esa mezcla de sonidos que yo andaba buscando con Dámelo ya. También está Corazón congelado y después algo de la etapa con Martínez Ares, ya más madura, o canciones como Quédate conmigo y La mala costumbre. Al público le está gustando oír mi historia en primera persona, y están resultando conciertos muy cercanos para la gente, emotivos y especiales.

¿Cómo es el montaje que ha preparado para esta gira?

Voy con una gran banda, es un montaje muy bonito y eso ilusiona mucho. Hemos recuperado todo lo guardado por la pandemia y ahora ha llegado el momento de darlo a conocer. Es un espectáculo muy cuidado y cada tema se desarrolla con una escenografía diferente, acompañando cada canción al detalle.

En este disco saca su lado más interpretativo para encarnar a una mujer que se rebela contra el ambiente de perfección en el que se ve envuelta y apuesta por reconstruirse sin importar las consecuencias. ¿Se está empoderando Pastora Soler?

Por supuesto. No quiero reivindicar nada, simplemente pretendo decir que hay que vivir con fuerza y convencimiento. Y quiero seguir cantando a eso, a que hay que luchar por estar feliz y bien con uno mismo, por sentirnos seguras y fuertes.

¿Cree que ha llegado el momento de la mujer en el terreno artístico?

Creo que en el ámbito musical hay mucho que hacer todavía. Es cierto que en los últimos años el papel de las solistas femeninas está tomando fuerza, llenan recintos y muchas compañeras están haciendo un papel muy importante en aforos grandes, antes solo al alcance de los hombres.

Su carrera ha evolucionado hacia lugares muy distintos. ¿Hacia donde le gustaría dirigirse ahora?

A lo largo de mi vida, y eso lo cuento en el concierto, he ido evolucionando. Yo no he sido una artista con una personalidad definida, he ido cambiando, buscándome y encontrándome. Me ha costado mucho llegar a lo que quiero ser y transmitir, pero estoy feliz con lo que hago, una mezcla de muchas cosas, sin etiquetas, y así son mis conciertos y así soy yo.

Tiene una voz con una potencia casi única. ¿Necesita mucho cuidado y disciplina?

Sí. Ahora, de cara al concierto del sábado, estoy trabajando con mi entrenadora vocal. Hay que ser constante en eso y cuidar la alimentación y el descanso, y en cuanto a esa disciplina no me relajo en ningún momento.

El pasado año cumplía sus bodas de plata con la música. ¿Hay algo que borraría de su carrera?

Pocas cosas, porque incluso de los peores momentos he sacado cosas positivas. He vivido situaciones muy traumáticas como el desmayo que sufrí, y quizá lo borraría, pero todo es necesario para construir lo que viene después. Mi carrera ha sido de altibajos, pero siempre me han servido para dar un nuevo impulso.

Córdoba e un plaza muy familiar para usted y siempre hace un alto en el camino de sus giras. ¿Se siente querida aquí?

Sí, para mí Córdoba es una ciudad muy especial. Allí encontré mi identidad como artista cuando grabé el disco con Queco, y fueron muchos meses de convivencia. Por otro lado, yo, que he estudiado Historia del Arte, la considero una joya. Por muchas cosas, Córdoba es muy especial, para mí es una visita obligada.