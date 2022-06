La librería Títere cierra tras más de 30 años de historia

En septiembre de 1989, Títere abría sus puertas en un pequeño local de la calle Conde de Cárdenas, en Córdoba, vendiendo juguetes y material educativo para los centros escolares. Unos años después, en 1996, fue trasladado a su actual local, en la calle Doce de Octubre, para ampliar la librería y tener tanto juegos como un área especializada en infantil. Este año, a finales de julio, tras casi 33 años abierta, Títere cerrará sus puertas. Con el tiempo, como explica la propietaria, Hermenegilda Moreno, la librería ha ido cambiando, y ella ha ido ampliando secciones y tocando nuevos temas como literatura feminista de adultos y literatura que no se encuentra en las librerías comerciales. “Cada poco tiempo tienes que aportar cosas nuevas y estar pendiente de las cosas que demanda la gente”, afirma.

Preguntada por la razón del cierre de la librería explica que es por falta de relevo, ya que no tiene hijos o familiares que se puedan quedar con el establecimiento. "Cuando dije que iba a cerrar llegaron personas interesadas en quedarse con la tienda, pero no me han dado respuesta”, señala Hermenegilda, que explica que el trabajo de librero está muy romantizado, y, aunque es muy bonito, también es muy duro y consume muchas horas. En este sentido, indica que esta labor requiere estar actualizada y atender a los pedidos de los colegios, lo que “a veces cuesta horas de trabajo de tu tiempo libre, porque si has tenido un buen día de venta no te ha dado tiempo a eso. Son muchas horas de trabajo, como cualquier autónomo, por otra parte”.

Hermenegilda recuerda que el libro infantil escaseaba cuando la librería empezó, pero con los años “ha ido creciendo muchísimo, especialmente el álbum infantil, libros de formato más grande, ilustrados y más bonitos”. También señala que en los últimos años es especialmente destacable el auge del cómic y de la novela gráfica, “tal vez porque les recuerda el mundo de la imagen”, y que de esta última lo que se hace y traduce en España es de una calidad enorme. “Yo personalmente creo que el niño que escoge una novela gráfica sale ganando frente a los que eligen libros de youtubers, que es literatura basura, por llamarlo literatura”, añade.

Sobre los encargos de libros que realizan los colegios, comenta que son esenciales y que es la manera de ayudar a las librerías por parte de las instituciones, encargar y comprar libros, así como para fomentar la lectura entre los más jóvenes. En relación con esto, Hermenegilda explica que es “como un tobogán”, y que en los 50 años que lleva trabajando en el sector ha ido cambiando la tendencia. "Hace unos años hubo un boom, porque una generación de maestros y maestras trabajaron muchísimo para fomentar la lectura, que se tradujo en un subidón enorme de lectura en las casas”, añade.

Sin embargo, Hermenegilda explica que en los últimos años está costando más, porque desde los colegios y las familias no se está fomentando tanto la lectura. “Para la gente adulta leer o no leer es una decisión, pero en el caso de los más jóvenes hacen lo que ven en su familia. No hay que echarle la culpa a los más jóvenes, si no te ven leer difícilmente pueden imitarte”, indica. La pandemia supuso un nuevo cambio de tendencia y se empezó a leer mucho “porque la gente se buscó otras distracciones y determinados medios fomentaron la lectura”. Pese a que cuando acabó la cuarentena el consumo de libros volvió a bajar, ella es optimista y cree que puede suponer que muchos niños hayan creado hábito de lectura.

Desde 2014, y hasta que Títere cierre sus puertas a finales de julio, Hermenegilda es presidenta de Aplico (Asociación Provincial de Comerciantes de Papelería y Librería de Córdoba), aunque presentara su dimisión hace unos años, ya que esta no acabó materializándose. Sobre su trayectoria comenta que ha sido “agridulce”, pues cree que no ha sido capaz de conseguir su objetivo, crear un colectivo fuerte. “Te lo digo con todo el dolor de mi alma porque creo que es necesario unirnos y fomentar y crear cosas que nos benefician a todos”, aclara. A esto añade que las librerías no son competencia unas de otras, sino que las amenazas para el sector son otras, “como Amazon”. “De hecho, se demostró en la pandemia”, añade, “cuando nos unimos en la web Todostuslibros. Eso hizo que una persona de Asturias me pudiera pedir un libro que yo tenía, dándonos mucha más visibilidad”.